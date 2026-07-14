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OpenAI ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ AI Phone!

StepFun ਨੇ StepX Neo ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਏਆਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।

STEPX NEO LAUNCHED
STEPX NEO LAUNCHED (StepFun)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 14, 2026 at 2:32 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਏਆਈ ਫੋਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਏਆਈ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਚੀਨ ਦੀ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀ StepFun ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ StepX Neo ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਰਜ ਮਾਡਲ ਨੇਟਿਵ ਏਜੰਟਿਕ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਲਾਂਚ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨੀ ਟੇਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ Ice Universe ਨੇ ਆਪਣੇ X ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।

Agentic AI ਫੋਨ ਕੀ ਹੈ?

Agentic AI ਫੋਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਏਆਈ ਸਿਰਫ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਖੁਦ ਹੀ ਟਾਸਕ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇਖਣਾ, ਐਪਾਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਲਟੀ-ਸਟੈਪ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਖੁਦ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਏਜੰਟਿਕ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਏਆਈ ਸਹਾਇਕ ਹੀ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ।

StepX Neo ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ?

StepX Neo ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ StepFun ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ Step AOS 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਯਾਨੀ Amoo AI ਬਿਲਟ-ਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, Step AOS ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਐਂਡਰਾਇਡ ਵਰਗੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਪ-ਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਏਜੰਟ ਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਰੀ, ਫੈਸਲਾ-ਮੇਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬੈਕ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵੀ ਹੈ। StepFun ਵਿੱਚ Ctrip, Alipay, Didi, Meituan, Baidu, JD.Com ਅਤੇ WPS ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਐਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Agentic ਫੋਨ ਦੀ ਦੌੜ

ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ Agentic ਫੋਨ ਦੀ ਦੌੜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਭਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ Ming-Chi Kuo ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀ OpenAI ਵੀ ਕੁਆਲਕਾਮ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆਟੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕਸਟਮ ਟਿਪ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਐਪਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਆਈ ਏਜੰਟ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਚਿਪ ਦੇ ਮਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2028 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਨੂੰ 2027 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਤੱਕ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੀਨ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿੱਗਜ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ByteDance ਨੇ ਵੀ ZTE ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ Nubia M153 ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Doubao AI ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ OS-ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫੋਨ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇਖ ਕੇ ਐਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਤਰੁੰਤ ਵਿਕ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਹਿਲਾਂ Agentic AI ਫੋਨ ਕੌਣ?

ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਫੋਨ Nubia M153 ਹੀ Agentic ਏਆਈ ਫੋਨ ਸੀ, ਤਾਂ StepX Neo ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ Agentic ਏਆਈ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, Nubia M153 ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਏਆਈ ਸਹਾਇਕ Doubao AI ਨੂੰ ਐਂਡਰਾਇਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਡੀਪਲੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਏਆਈ OS ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, StepX ਦਾ ਕਲੇਮ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ Step AOS ਇੱਕ ਨੇਟਿਵ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਆਈ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ StepX Neo ਵਿੱਚ Amoo AI ਨੂੰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ StepX Neo ਫੋਨ 1+N ਮਾਡਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ Agentic ਟਾਸਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ StepFun ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ Agentic ਏਆਈ ਫੋਨ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤਕਨੀਕ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗੂਗਲ, ਐਪਲ ਅਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਸਟੇਟਸ

ਗੂਗਲ, ਐਪਲ ਅਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਏਆਈ ਫੀਚਰਸ ਬਿਹਤਰ, ਮਾਡਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਫੋਕਸ Agentic ਫੋਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ 'ਤੇ ਹੈ।

StepX Neo ਦਾ ਲਾਂਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਏਆਈ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

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