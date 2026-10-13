Tata Motors ਨੇ Stellantis ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਹੱਥ, ਨਵੀਂ ਵਾਹਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਰਨਗੇ ਵਿਕਸਿਤ
Tata Motors ਅਤੇ Stellantis India ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Published : October 13, 2026 at 2:49 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ Tata Motors Passenger Vehicles Ltd ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ Tata Passenger Electric Mobility Ltd ਨੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ Stellantis India ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ MoU 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ Stellantis ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ Tata Motors Passenger Vehicles ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ Stellantis ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲੋਬਲ ਬਜ਼ਾਰ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋੜਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਹਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਹਿਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Flat India Automobile Pvt Ltd ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ Tata Motors Passenger Vehicles ਅਤੇ Stellantis ਵਿਚਕਾਰ 50:50 ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਉੱਦਮ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਆਟੋਮੇਕਰ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ Stellantis ਅਜੇ 14 ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਰਪ, ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਦੱਖਣ ਅਮਰੀਕਾ, ਮੱਧ ਪੂਰਵ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
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