ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ, Starlink ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ, Starlink ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ
Starlink ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
Published : October 18, 2026 at 4:36 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ X ਅਤੇ Starlink ਦੇ ਮਾਲਕ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਦੇ ਹੋਏ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ Starlink ਵੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
Starlink ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ X 'ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
We have worked closely with regulators, industry and operators in India for 5+ years, and built a network of dedicated systems, gateways, and other infrastructure all in-country to exclusively serve Indian traffic safely and securely - and all with the requisite government approvals. Starlink is ready to connect India with high-speed internet.— Starlink (@Starlink) October 16, 2026
Starlink ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
Starlink ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਿਸਟਮ, ਗੇਟਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢਾਂਚੇ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਜਵਾਬ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਸਕ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਪਕੜ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਬਾਨੀ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਸਕ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਜਵਾਬ
16 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ X ਅਕਾਊਂਟ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਕਦੇਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਜੀਓ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਜੋ 2016 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੇ ਭੀੜ ਨਾਲ ਭਰੇ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ 53 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹਨ।
Statement from Reliance Industries In light of recent remarks about Reliance and the Indian market, we wish to place the facts on record. Like every Indian enterprise, Reliance has grown in an India that welcomes investment and innovation, homegrown or international, that improve the lives of the people. That openness rests on the rule of law. As the Government of India has stated, it applies the same process to every applicant, Indian or foreign. Jio's own satellite services await clearances. At Reliance, we have never feared competition. We see it as the truest test of who serves the customer best. Jio itself entered India's crowded telecom market in 2016 as the newest player, with not a single customer. In just ten years, Jio has earned the trust of over 530 million customers and given Indians some of the best digital infrastructure and most affordable data in the world. We welcome competition in satellite communications, including Starlink. Every player, Jio included, must serve the people of India and abide by the laws and policies of the land.— Reliance Industries Limited (@RIL_Updates) October 16, 2026
ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੰਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ Starlink ਦਾ ਵੀ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਓ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ਼ 'ਤੇ ਟਿੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਓ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋ ਇਸ ਜਵਾਬ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਵੀ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਮਸਕ ਨੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ,"Much appreciated"
ਲਾਈਸੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੁਵਿਧਾ ਚਾਲੂ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜਯੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਟਾਰਲਿੰਕ, ਜੀਓ ਸੈਟਕਾਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ-ਸਮਰਥਿਤ ਯੂਟਲਸੈਟ ਵਨਵੈੱਬ ਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੰਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੁਇਪਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਈਸੈਂਸ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਉਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲੀਆ ਅਧਾਰਿਤ ਢਾਂਚਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ TRAI ਅਤੇ ਦੁਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਕੀਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਨੀਲ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੂਮਬਰਗ ਨਿਊ ਇਕੋਨਾਮੀ ਫੋਰਮ 2026 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਨਵੈੱਬ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਨਵੈੱਬ ਦਾ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ 1,600 ਲੋ-ਅਰਥ-ਔਰਬਿਟ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 6 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਓ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੀਓ ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
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