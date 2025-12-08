StarLink ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਐਂਟਰੀ, ਵਧੇਗੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਪੀਡ,

StarLink ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਐਂਟਰੀ, ਵਧੇਗੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਪੀਡ,
StarLink ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
Published : December 8, 2025 at 1:43 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਸਪੇਸਐਕਸ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ StarLink ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ StarLink ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੇਵਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦਾ ਵੀ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਗਾਹਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਗਤੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
StarLink ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਪੇਜ ਅਨੁਸਾਰ, StarLink ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਗਾਹਕੀ 8600 ਰੁਪਏ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਕਿੱਟ (ਡਿਸ਼, ਰਾਊਟਰ ਆਦਿ) 34,000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪੀਰੀਅਡ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ 8600 ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗਾਹਕੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਸ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨੂੰ ਪਲੱਗ ਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
- ਅਸੀਮਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਡਾਟਾ
- 99.9 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਟਾਈਮ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
- ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ।
- ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਬਸ ਪਲੱਗ ਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਮੋਡ
ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਸਪੇਸਐਕਸ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਟੀਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੇਟਵੇ ਅਰਥ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ-ਪੱਧਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-
- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
- ਹੈਦਰਾਬਾਦ
- ਕੋਲਕਾਤਾ
- ਲਖਨਊ
- ਮੁੰਬਈ
- ਨੋਇਡਾ
ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਡਿਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕਡਇਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਗਲੌਰ ਦਫਤਰ ਲਈ ਚਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਸੀਨੀਅਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
