ਕੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ? Starlink ਨੇ ਤੋੜੀ ਚੁੱਪੀ, ਕਿਹਾ...
ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜੀ ਹੈ।
Published : December 9, 2025 at 5:10 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਪੇਸਐਕਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਜਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਸੈਲੂਲਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ, ਪੇਂਡੂ ਜਾਂ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਲੂਲਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਲਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਲਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ,"ਉਸਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਕੀਮਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਸੀ।"
ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ 8 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਵੀਪੀ ਲੌਰੇਨ ਡ੍ਰੇਅਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ," ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅਜੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਮੀ ਟੈਸਟ ਡੇਟਾ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਨੰਬਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"
The Starlink India website is not live, service pricing for customers in India has not yet been announced, and we are not taking orders from customers in India.— Lauren Dreyer (@LaurenDreyer) December 8, 2025
There was a config glitch that briefly made dummy test data visible, but those numbers do not reflect what the cost… https://t.co/TU8cUjcYGL
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ,"ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੇ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ।"
ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੇ ਕੁਝ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੇ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਭਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਜੇ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਲੌਰੇਨ ਡ੍ਰੇਅਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ਼ ਡਮੀ ਟੈਸਟ ਡੇਟਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਬੈਕਐਂਡ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਡੇਟਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਾਂਚ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।-ਲੌਰੇਨ ਡ੍ਰੇਅਰ
ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਟੀਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।-ਸਟਾਰਲਿੰਕ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੇਟਵੇ ਅਰਥ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਲਖਨਊ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਵਰਗੇ ਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਅਰਥ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਡਿਸ਼ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮਿਲੇਗਾ।
