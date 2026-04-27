Spotify ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਹੁਣ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ ਪਲੇਲਿਸਟ ਫੋਲਡਰ

Spotify ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਹੁਣ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ ਪਲੇਲਿਸਟ ਫੋਲਡਰ
Spotify ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਏਆਈ ਟੂਲ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਰੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ।
Published : April 27, 2026 at 5:12 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Spotify ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਹੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਨੂੰ ਫੋਲਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਫੀਚਰ 2010 ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੈਸਕਟਾਪ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਪਰ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ 16 ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਯੂਜ਼ਰ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਫੋਨ 'ਤੇ ਹੀ ਨਵਾਂ ਫੋਲਡਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਏਆਈ ਟੂਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਕਾਰਨ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਪੇਜ ਵਿਖਰਿਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੀ ਫੀਚਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ
ਇਸ ਫੀਚਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਧੀਆਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ ਇੱਕਠੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਸ਼ਫਲ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੀਕਵੇਂਸ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਕਿ ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪਲੇਲਿਸਟ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਐਲਬਮ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਮਿਲਣਾ Spotify ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ।
ਇਹ ਫੀਚਰ ਰੇਟਿਡ ਯੂਜ਼ਰ FN-1708 ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ iOS ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਰਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਂਡਰਾਇਡ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Spotify ਇਸਨੂੰ ਸਰਵਰ-ਸਾਈਡ ਅਪਡੇਟ ਰਾਹੀਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Spotify ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ-ਫਸਟ ਕੰਪਨੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਡੈਸਕਟਾਪ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਫੀਚਰਸ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਫੋਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਕਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ੍ਹ ਸੈਕੜੇਂ ਪਲੇਲਿਸਟਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਵਰਕਆਊਟ ਵਾਲੀ, ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ, ਸਟੱਡੀ ਵਾਲੀ, ਮੂਡ ਵਾਲੀ ਆਦਿ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੋਲਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Spotify ਨੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਲਾਈਵ ਰੋਲਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਚਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੀਚਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਐਪ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ।
