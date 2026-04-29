Spotify ਨੇ ਨਵੇਂ 'ਗਾਇਡੇਡ ਵਰਕਆਊਟ' ਦੇ ਨਾਲ Apple Fitness Plus ਅਤੇ Fitbit ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
Spotify ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ 'Fitness with Spotify' ਅਨੁਭਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : April 29, 2026 at 6:08 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ Spotify ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ 'Fitness with Spotify' ਅਨੁਭਵ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਗਾਇਡੇਡ ਵਰਕਆਊਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ। ਸਵੀਡਿਸ਼ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਪਣੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਪੌਡਕਾਸਟ, ਆਡੀਓਬੁੱਕ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟਨੈੱਸ ਕੰਟੈਟ, ਗਾਇਡੇਡ ਸੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ Spotify ਦੀ Apple Fitness+ ਅਤੇ Fitbit ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਫ੍ਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ ਕੰਟੈਟ ਵੀ ਪਾ ਸਕਣਗੇ।
Spotify ਫਿੱਟਨੈੱਸ ਅਨੁਭਵ
ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ Spotify ਐਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ Fitness hub ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਵਿੱਚ Strength, Cardio, Yoga, Meditation ਅਤੇ Recovery ਵਰਗੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਲਈ ਚੁਣੀ ਹੋਈ Workout Playlists ਅਤੇ Guided Sessions ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇੱਕ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ Spotify ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਈ Wellness Creators ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Yoga with Kassandra, Chloe Ting ਅਤੇ Pilates Body by Raven ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਏਟਰ Spotify ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਆਡੀਓ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ Structured ਕੰਟੈਟ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ US ਆਧਾਰਿਤ ਕਸਰਤ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ Peloton ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ 1,400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਨ-ਡਿਮਾਂਡ ਕਲਾਸ ਦਾ ਕੈਟਾਲਾਗ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਫੀਚਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਐਡ-ਫ੍ਰੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਊਟਡੋਰ ਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਟ-ਆਧਾਰਿਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਸ਼ਨ ਤੱਕ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਇਡੇਡ ਵਰਕਆਊਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ Rebecca Kennedy, Ally Love ਅਤੇ Rad Lopez ਵਰਗੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕੰਟੈਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਔਫਲਾਈਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦੌੜਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਆਡੀਓ ਸਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਐਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਪੀਕਰ 'ਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਸੈਂਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Spotify ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੇਂਸ਼ਨ ਮੌਜ਼ੂਦਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਵਿਵਹਾਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿੱਟਨੈੱਸ ਪਲੇਲਿਸਟ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਯੂਜ਼ਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
Fitness Hub ਨੂੰ Spotify ਐਪ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟਨੈੱਸ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਰਕਆਊਟ ਸੈਂਸ਼ਨ ਅਜੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੈਂਸ਼ਨ ਸਪੇਨਿਸ਼ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ Spotify ਐਪਲ ਫਿੱਟਨੈੱਸ+ ਅਤੇ Fitbit ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਤਰੀਕਾ ਥੋੜਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ Apple Fitness+ ਆਪਣੇ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਪਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ Fitbit ਵੀ ਹੈਲਥ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Spotify ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਟ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਫਿੱਟਨੈੱਸ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
