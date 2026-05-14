Spotify ਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਪਲਾਨ ਹੋਇਆ ਬੰਦ

Spotify ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ Spotify Premium Standard ਪਲਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

SPOTIFY PREMIUM PLATINUM PRICE (Getty Image)
Published : May 14, 2026 at 4:01 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ Spotify ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ Spotify Premium Lite ਨਾਮ ਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ Spotify Lite ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Spotify Premium ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ Standard ਅਤੇ Student ਪਲਾਨ ਦੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਫੀਸ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਾਪ-ਆਫ-ਦ-ਲਾਈਨ Spotify Premium Platinum ਪਲਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋ ਟੀਅਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਓਹੀ ਫਾਇਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

Spotify Premium ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇ

ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਕੇ Spotify Premium Lite ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Spotify ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। Spotify Premium ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ Spotify Premium Standard ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 99 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 139 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ 199 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਓਹੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ Spotify Premium Lite ਪਲਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Spotify Premium Student ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 69 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 69 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਹਿਲੇ 99 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਨੋ ਪਲਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

Spotify Premium Standard ਅਤੇ Student ਪਲਾਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਐਡ ਸੁਣੇ 320 Kbps ਤੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਤੇ ਆਡੀਓਬੁੱਕ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Spotify ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਪਲਾਨ, ਜਿਸਨੂੰ Spotify Premium Platinum ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ Spotify Premium Lite ਪਲਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 139 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 160 Kbps ਤੱਕ ਦੀ ਹਾਈ ਆਡੀਓ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡ-ਫ੍ਰੀ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸੀ।

