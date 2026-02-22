Google Chrome ਵਿੱਚ ਆਇਆ 'Split view' ਫੀਚਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਕੰਮ?
Google ਨੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ Google Chrome ਲਈ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Published : February 22, 2026 at 5:03 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ਼ ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਗੂਗਲ ਕ੍ਰੋਮ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਗੂਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਟੈਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਡੇਟਾਂ ਵਿੱਚ 'Split view' ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਬ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟੈਬ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਕ੍ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਐਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ PDF ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗੂਗਲ ਕ੍ਰੋਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ
ਗੂਗਲ ਕ੍ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਖਾਸ ਫੀਚਰ 'Split view' ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਕ੍ਰੋਮ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟੈਬ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਮੈਨੂਅਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟੈਬ 'ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਦੂਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਟੈਬ ਨਾਲ ਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ 'Split view' ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਬਾਰੇ ਗੂਗਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੋਨੋ ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 'Split view' ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੰਟੈਟ ਬਣਾਉਦੇ ਸਮੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਨੋਟ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂਅਲੀ ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਸਾਈਜ ਬਦਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਈ ਵੈੱਬ ਐਪਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੰਨੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੀਚਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਗੂਗਲ ਦੇ ਕ੍ਰੋਮ ਦੇ ਬਿਲਟ-ਇਨ PDF ਵਿਊਰ ਨੂੰ ਐਨੋਟੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੰਮੈਟ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ PDF ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਕਅੱਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ PDF ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਐਨੋਟੇਸ਼ਨ ਟੂਲਬਾਰ ਦਿਖੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੰਮੈਟ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬੇਸਿਕ ਮਾਰਕਅੱਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤੀਜੇ ਫੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੇਵ ਟੂ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਫੀਚਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੂਗਲ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਕ੍ਰੋਮ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ PDF ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਕਲਿੱਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਲਾਊਡ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ।
ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਫਾਈਲ ਦੇ ਲਿੰਕ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਨੂੰ ਇਲੱਗ ਤੋਂ 'ਸੇਵ ਫਰਾਮ ਕ੍ਰੋਮ' ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਲਾਊਡ ਆਧਾਰਿਤ ਵਰਕਫਲੋ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗੂਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਚਰ ਡੈਸਕਟਾਪ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਨਵਾਂ ਕ੍ਰੋਮ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੋਲਆਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਫੀਚਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-