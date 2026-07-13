BGMI ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ Spider Man, 4.5 ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ
Spider-Man: Brand New Day BGMI 4.5 ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ 30 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 14 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗਾ।
Published : July 13, 2026 at 2:38 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕ੍ਰਾਫ਼ਟਨ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ Spider-Man: Brand New Day ਹੁਣ BGMI 4.5 ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ BGMI ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ 30 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਫਿਲਮ ਦੀ ਨਾਟਕੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ BGMI ਵਿੱਚ ਮਾਰਵਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ BGMI ਅਪਡੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਗੇਮ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੇਮਪਲੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Erangel 'ਤੇ ਬਣੇਗਾ ਨਵਾਂ ਵਰਟੀਕਲ ਸ਼ਹਿਰ
ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ Erangel ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਹਿਚਾਣੇ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਪ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ Spider Man ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮਾਡਰਨ ਅਰਬਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। Gatka ਅਤੇ Mansion ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਹੁਣ Skyline Plaza ਨਾਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹਾਈ-ਰਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਏਗਾ।
Skyline Plaza ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਪਾਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਰੂਫਟਾਪ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਉੱਚੇ ਪੈਦਲ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਟ੍ਰੈਵਰਸਲ ਰਸਤੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਜੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੇਮਿੰਗ ਅਨੁਭਵ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੂਰੇ ਅਰਬਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ Skyline Ziplines ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਰੂਫਟਾਪ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ।
Spider Man ਥੀਮ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਖਾਸ ਆਈਟਮਾਂ
ਗੇਮਰਾਂ ਨੂੰ Spider Man ਥੀਮ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਿਗਨੇਚਰ ਆਈਟਮਾਂ ਰਾਹੀਂ Spider Man ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ- Peter Parker's Gloves, ਜਿਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀ Web Swing ਰਾਹੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਵਲ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ Web Attack, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਖਿਡਾਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੈੱਬ ਵੀ ਫਾਇਰ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Peter Parker's Hoodie ਵਿੱਚ Wall Climbing, Spider Sense ਅਤੇ Double Jumb ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਤੇ ਅਵੇਅਰਨੇਸ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏਗੀ।
ਇਮਰਸਿਵ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਵਾਲੇ ਅਨੁਭਵ
ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਇਮਰਸਿਵ ਅਤੇ ਸਟੋਰੀ ਡ੍ਰਿਵਨ ਸਪੇਸ ਵੀ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Peter Parker's Apartment, Rescue Photo Zone, Train Rescue Sequence ਅਤੇ Cemetery Tribute Zone ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਨ Spider Man ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਿਵਾਰਡ ਵੀ ਦੇਣਗੇ।
WOW ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ Spider Man ਐਡਵੇਂਚਰ
BGMI ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ BGMI ਦੇ WOW ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਨ-ਬੈਟਲ ਰਾਇਲ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਖਿਡਾਰੀ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਵਿੰਗ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ Spider Man ਥੀਮ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਿਡਾਰੀ ਰੂਫਟਾਪ ਪਾਰਕੋਰ ਚੈਲੇਂਜ ਵੀ ਟ੍ਰਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
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