SpaceX ਦੇ Starship ਦੀ ਔਰਬਿਟ ਤੋਂ ਹੋਈ ਵਾਪਸੀ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਕੇਟ ਫੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦੀ ਹੈ।
Published : November 15, 2026 at 10:15 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ SpaceX ਦਾ ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਸਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਸ਼ੀਨੀ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋ 22 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਪਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਪੁਲਾੜ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਸ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਬੂਸਟਰ ਫਟ ਦਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣਾ ਦੋਹਰਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਚੰਦ ਅਤੇ ਮੰਗਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
Mechazilla catches Starship! Congratulations to the entire SpaceX team on this incredible achievement! https://t.co/YJzmGUZb2B— SpaceX (@SpaceX) November 14, 2026
ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮਲਬਾ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ buoys ਲਗਾ ਕੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਬੁਲੇਟ ਦੇ ਅਕਾਰ ਦਾ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਲਾਂਚ ਪੈਡ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਿਆ। ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸੇ ਸਾਇੰਸ-ਫਿਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮ ਵਰਗਾ ਰੋਮਾਂਚਕ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਬੂਸਟਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਛੁੱਟ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕੌੜੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਂਚ ਟਾਵਰ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਪਰ ਲਟਕੇ ਇਸ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਨੂੰ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਕਵਰ ਕੀਤਾ।
ਸਪੇਸ-ਐਕਸ (SpaceX) ਦੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਡੈਨ ਹਿਊਟ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ! ਕਮਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ!" ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮਸਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਟਾਵਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵੀਡੀਓ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫਟ ਨੂੰ ਗਲੇ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ X 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
SpaceX ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਕੇਟ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੂਸਟਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬੂਸਟਰ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਾਸਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਇਸ ਖਬਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਟੇਮਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦ 'ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮਸਕ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇੜਾ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਜੇਰੇਡ ਆਈਜ਼ੈਕਮੈਨ ਨੇ X 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ," ਇਹ ਕਿਸੇ ਜਾਦੂ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਹਰ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ...ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਇਮੋਜੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਕਰੀਬ ਆ ਗਏ ਹਾਂ।
ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਕੇਟ 407 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਾਹਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਦੁਪਹਿਰ ਅਮਰੀਕਾ-ਮੈਕਸੀਕੋ ਸੀਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸਥਿਤ SpaceX ਦੇ ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਬੇਸ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਖਰਾਬੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰੀ ਪੜਾਅ ਦਾ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਆਪਣੇ ਬੂਸਟਰ ਤੋਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 26 ਉੱਨਤ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਟਾਰਸ਼ਿਰ 265 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉੱਚਾਈ 'ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਖੁਦ ਦੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ 14 ਚੱਕਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। 2023 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਅਕਾਰ ਦੇ ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇਹ SpaceX ਦੀ 15ਵੀਂ ਉਡਾਣ ਸੀ ਅਤੇ ਔਰਬਿਟ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜੀ ਯਾਤਰਾ ਸੀ। SpaceX ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਅਹਿਮ ਹੀਟ ਸ਼ੀਲਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਦਿਖੀ।
ਬੂਸਟਰ ਬਾਰੇ SpaceX ਦੀ ਕੇਟ ਟਾਈਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਪਸ ਹੇਠਾਂ ਆਉਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸਦੇ ਇੰਜਣ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਬੂਸਟਰ ਦੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
SpaceX ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਾਸਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਆਰਟੇਮਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਦ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯਾਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂਕਿ ਲੂਨਰ ਲੈਂਡਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਆਰਟੇਮਿਸ III ਦੇ ਚਾਰ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਕੈਪਸੁਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਬਲੂ ਓਰੀਜਿਨ ਦੇ ਬਲੂ ਮੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਦੋਨੋ ਕੰਪਨੀਆਂ-ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਚਾਲਕ ਦਲ ਨੂੰ ਚੰਦ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਨਾਸਾ ਨੇ ਆਰਟੇਮਿਸ IV ਲਈ 2028 ਤੱਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਪੋਲੋ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
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