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SpaceX Starship ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਖਰਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹਾਰ, ਇੱਕ ਹੀ ਇੰਜਣ ਨਾਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸਫਲਤਾ

SpaceX ਦਾ Starship ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ।

SPACEX LAUNCHES STARSHIP ROCKET
SPACEX LAUNCHES STARSHIP ROCKET (X/SpaceX)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 29, 2026 at 9:58 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: SpaceX ਦੇ ਮੈਗਾ ਰਾਕੇਟ SpaceX Starship ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲਾਂਚ ਵਾਹਨ ਹੈ।

ਇਹ ਉਡਾਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ SpaceX ਦੀ ਸਟਾਰਬੇਸ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਉੱਡੀ। ਲਿਫਟਆਫ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 7:48 ਵਜੇ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕਰੀਬ 6:18 ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ Starship ਦੀ 14ਵੀਂ ਟੈਸਟ ਫਲਾਈਟ ਹੈ।

ਇਸ ਉਡਾਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ Starship ਦੇ ਉੱਪਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਛੇ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਰੈਪਟਰ ਇੰਜਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿ SpaceX ਔਰਬਿਟ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡੈਨ ਹੂਓਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫਲਾਈਟ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਜਣ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ Starship ਔਰਬਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲਿਫਟਆਫ ਦੇ ਕਰੀਬ 25 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਪ 41 ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਪਟਰ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮਿਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ Starship ਔਰਬਿਟਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਬੇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਭੀੜ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

Starship 14 ਫਲਾਈਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

  1. ਇਹ Starship ਦੇ ਵਰਜ਼ਨ 3 ਦੀ ਤੀਜੀ ਉਡਾਣ ਹੈ। ਹਰ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗੈਪ ਰਿਹਾ ਹੈ।
  2. ਸੂਪਰ ਹੈਵੀ ਬੂਸਟਰ ਕਰੀਬ 7 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਤਰਿਆ। ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਇੰਜਣ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਲੈਂਡਿੰਗ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
  3. ਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ 26 ਸਟਾਰਲਿੰਕ V3 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ 3 ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹੀਟ ਸ਼ੀਲਡ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
  4. ਪੂਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਰੀਬ 10 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ।
  5. ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਚਿਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਸਪਲੈਸ਼ਡਾਊਨ ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ।

ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਲਈ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੈ?

ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਪ ਨੇ 26 ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ V3 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ V3 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ Starship ਲਾਂਚਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਉਨ੍ਹੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਂ V2 ਮਿੰਨੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ 20 Falcon 9 ਫਲਾਈਟ ਵਧਾਉਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੇ ਕਰੀਬ 10,000 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੱਕ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟ 13 ਵਿੱਚ ਵੀ V3 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਛੱਡੇ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋ ਰਾਕੇਟ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਸਬਔਰਬਿਟਲ ਸੀ।

ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੋਜਨਾ

ਇਹ Starship 407 ਫੁੱਟ ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 124 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਹੈ। SpaceX ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਭਾਰ ਵੀ ਔਰਬਿਟ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਦੋਨੋ ਹਿੱਸੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਘਰ ਵਸਾਉਣਾ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ Starship ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਉਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵਰਗੇ ਆਈਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਾਸਾ ਨੇ Artemis ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ Starship ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੂ ਲੈਂਡਰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਦੇ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਕੋਲ ਬੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। SpaceX ਦੇ ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ Artemis III ਵਿੱਚ Starship ਦਾ ਸ਼ਿਪ 2027 ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਲੋਅ ਅਰਥ ਔਰਬਿਟ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ Artemis IV ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਕੋਲ ਉਤਰਨਗੇ। ਨਾਸਾ ਨੇ Blue Origin ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਂਡਰ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ Artemis IV ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਵਾਹਨ ਜਾਵੇਗਾ।

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