ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ
SpaceX Transporter-18 ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
Published : October 1, 2026 at 2:45 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ-ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ SpaceX ਦੇ Transporter-18 ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਕੰਪਨੀ SatLeo Labs ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਸ ਵਪਾਰਕ ਕਿਊਬਸੈੱਟ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਥਰਮਲ ਪੇਲੋਡ TAPAS-1 ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਕੰਪਨੀ TakeMe2Space ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਔਰਬਿਟਲ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸੈਟੇਲਾਈਟ MOI-1A ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ SpaceX Transporter-18 ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 58 ਮਿੰਟ ਦੀ ਲਾਂਚ ਵਿੰਡੋ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ 11:48 ਵਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ ਅਤੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 12:46 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ।
TakeMe2Space: MOI-1A
TakeMe2Space ਦਾ MOI-1A 14 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 117 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਔਨਬੋਰਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ, 2TB ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਨੌ-ਬੈਂਡ ਵਾਲਾ ਮਲਟੀਸਪੈਕਟ੍ਰਲ ਇਮੇਜਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। TakeMe2Space ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰਾਅ' ਤਸਵੀਰਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ-ਚੇਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। MOI-1A ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਹਕ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਾ ਰਾਅ ਡਾਟਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੁਵਿਧਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਕਰ ਸਕੇ।-ਰੋਨਕ ਕੁਮਾਰ ਸਮੰਤਰਾਏ, TakeMe2Space ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ
TakeMe2Space ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਔਰਬਿਟਲ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਲਾੜ-ਨੇਟਿਵ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। MOI-1A ਇਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਰਤੀ-ਨਿਰੀਖਣ ਡਾਟਾ 'ਤੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੇ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਇਨਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ MOI-TD ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸਰੋ ਦੇ PSLV-C62 ਲਾਂਚ ਵਾਹਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ Q4 2027 ਤੱਕ ਛੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਔਰਬਿਟਲ ਕੰਪਿਊਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨ-ਔਰਬਿਟ ਇਨਫਰੈਂਸ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ 23 ਗ੍ਰਾਹਕ ਬਣਾਏ ਹਨ।
SatLeo Labs: TAPAS-1
SatLeo Labs ਦਾ TAPAS-1 ਮਿਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫੁੱਲ-ਸਟੈਕ ਵਪਾਰਕ ਥਰਮਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਡਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਥਰਮਲ ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਸੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਮੇਜਿੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
TAPAS-1 SatLeo ਦੀ ਥਰਮਲ ਸੈਂਸਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਪੇਲੋਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ PYRO ਥਰਮਲ ਕੰਸਟਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪਏਗੀ। ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਖੇਤੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੀਟ ਮੈਪਿੰਗ, ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਬਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਮਾਕੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਤੇ ਡ੍ਰੋਨ ਅਧਾਰਿਤ ਥਰਮਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ 40-ਏਕੜ ਲੈਂਡਫਿਲ ਵਿੱਚ ਮੀਥੇਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੀਟ ਆਈਲੈਂਡਸ ਦਾ ਮੈਪ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ SatLeo ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ 2–3°C ਤੱਕ ਸਹੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਸਹੀਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ QR ਕੋਡ ਵਾਲੀ ਹੀਟ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ।
TAPAS-1 ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜਾਂਚੀ ਹੋਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਆਪਟੀਕਲ ਇਮੇਜਿੰਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ।
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