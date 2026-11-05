SpaceX-Qualcomm ਦੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ, 5G ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ 6G ਦੀ ਨੀਂਹ

SpaceX-Qualcomm ਦੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ, 5G ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ 6G ਦੀ ਨੀਂਹ
SpaceX ਨੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਜ਼ਮੀਨੀ 5G ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਈ ਕੁਆਲਕਾਮ ਦੇ ਡਰੈਗਨਵਿੰਗ ਸੈਲੂਲਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।
Published : November 5, 2026 at 7:42 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: SpaceX ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ 5G ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਚਿਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਕੁਆਲਕਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੁਆਲਕਾਮ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ SpaceX ਨੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ 5G ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਈ ਉਸਦੇ ਡਰੈਗਨਵਿੰਗ ਸੈਲੂਲਰ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਕੁਆਲਕਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਪਾਰਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਨੇਟਿਵ 6G ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਕੁਆਲਕਾਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚੁਣੇ ਗਏ?
ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੁਆਲਕਾਮ ਡਰੈਗਨਵਿੰਗ QRU100 ਅਤੇ QDU100 ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਗ੍ਰੇਡ ਲੇਅਰ 1 ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਮੈਸਿਵ ਮਿਮੋ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਬੇਸਬੈਂਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਯਾਨੀ ਬੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
Starlink Mobile is building the first fully-integrated US nationwide satellite and terrestrial network that will keep people connected on their phones no matter where they are. Our 5G base stations will leverage @Qualcomm chips to accelerate deployment, starting in 2027 🛰️📱— Starlink (@Starlink) November 4, 2026
ਕੁਆਲਕਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ QRU100 ਮੈਸਿਵ ਮਿਮੋ ਰੇਡੀਓ ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, QDU100 ਫਾਸਟ, ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਲੇਅਰ 1 ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਵੰਡ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
64T64R ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ 64 ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਅਤੇ 64 ਰਿਸੀਵ ਪਾਥ ਵਾਲੀ ਮੈਸਿਵ ਮਿਮੋ ਰੇਡੀਓ ਯੂਨਿਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ 64T64R ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਐਂਟੀਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਵਰੇਜ, ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਕੁਆਲਕਾਮ ਦੇ ਦੁਰਗਾ ਮੱਲਾਡੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸੈਲੂਲਰ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਜ 5G ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਨੇਟਿਵ 6G ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਈਕਲ ਨਿਕੋਲਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ, ਫੋਨ ਕਾਲ ਕੱਟਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਆਲਕਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਡਰੈਗਨਵਿੰਗ ਵਾਲੇ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਵੰਡ ਯੂਨਿਟ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਚਕਦਾਰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਈ ਬੈਂਡ ਵਾਲਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੜਾਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੌਜ਼ੂਦਾਂ ਫੋਕਸ 5G ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ, ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 'ਤੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਯੋਗ ਭਵਿੱਖ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਹੈ।
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