SpaceX ਨੂੰ ਮਿਲੀ 10 ਲੱਖ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ AI ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਇਆ ਸਾਫ਼!
SpaceX ਨੂੰ FCC ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
Published : November 26, 2026 at 10:30 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਕੰਪਨੀ SpaceX ਨੂੰ 25 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ FCC ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾ ਸਕੇਗੀ। ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਆਈ ਲਈ ਵੱਡੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਫਲ ਕਦਮ ਹੈ।
Amazon, Viasat ਅਤੇ Americal Astronomical Society ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਾਲ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਰੇਡੀਓ ਤਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
DATA CENTERS IN SPACE🇺🇸 Today, in a historic first, the FCC approved SpaceX’s request for 1 million satellites (orbital compute modules) to create data centers in space The Starmind & competitor constellations will use solar power to extend America’s lead in Super Intelligence https://t.co/VJinjK5e5E— Brendan Carr (@BrendanCarrFCC) November 25, 2026
ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
FCC ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ SpaceX ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇੰਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। FCC ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸਿਆ। FCC ਚੇਅਰ Brendan Carr ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉੱਚਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ X 'ਤੇ Brendan Carr ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸੰਪਤੀ ਬਣੇਗਾ।
ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ
ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ SpaceX ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਤਰੁੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ SpaceX ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
- ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਚਿਪਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ।
- Starmind ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ
Starmind ਕੀ ਹੈ?
SpaceX ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ Starmind ਨਾਮ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 500 ਤੋਂ 1002 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉੱਚਾਈ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਹ ਲੇਜਰ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਰੇਡੀਓ ਤਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। FCC ਨੇ ਅਜੇ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। SpaceX ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। FCC ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਜਾਲ 14 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
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