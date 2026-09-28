SpaceX ਦਾ ਸੂਪਰ-ਹੈਵੀ ਰਾਕੇਟ 'Starship' ਅੱਜ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਂਚ, ਜਾਣੋ ਖਾਸੀਅਤ
SpaceX ਦਾ ਸੂਪਰ-ਹੈਵੀ ਰਾਕੇਟ 'Starship'ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ।
Published : September 28, 2026 at 12:10 PM IST
ਟੈਕਸਾਸ, ਅਮਰੀਕਾ: ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ SpaceX ਦੇ ਸੂਪਰ ਹੈਵੀ ਰਾਕੇਟ Starship ਦੀ 14ਵੀਂ ਉਡਾਣ ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 75 ਮਿੰਟ ਦੀ ਲਾਂਚ ਵਿੰਡੋ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5:45 ਵਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 7:15 ਵਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। SpaceX ਮੁਤਾਬਕ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉਡਾਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ Starship ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਟਾਰਲਿੰਕ V3 ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਜਿਹਾ ਪੇਲੋਡ ਲਿਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Starlink V3 ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ ਦਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ, ਡਾਟਾ ਡੇਂਸਿਟੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Starlink V3 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ 1Tbps ਦੀ ਡਾਊਨਲਿੰਕ ਅਤੇ 160Gbps ਦੀ ਅਪਲਿੰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Starlink ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ Starlink V2 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲਿੰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 10 ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਅਪਲਿੰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 22 ਗੁਣਾਂ ਸੁਧਾਰ ਹੈ।
Starship ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਲਿੰਗ V3 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਪਣੇ ਐਂਟੀਨਾ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਐਰੇ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਾਂ ਲੇਜ਼ਰ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਪੰਰਕ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਪਣੇ ਥਰਸਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਔਰਬਿਟ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਂਚ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
Starship ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਔਰਬਿਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਇਸਦੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 275 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 10 ਘੰਟੇ ਦੀ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਚਾਰੋ ਪਾਸੇ ਕਰੀਬ ਛੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਚਿਲੀ ਦੇ ਪੱਛਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਫਲਾਈਟ 14 'ਤੇ ਬੂਸਟਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੈਸਟ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸਫ਼ਲ ਲਾਂਚ, ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਉਡਾਣ, ਸਟੇਜ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ, ਬੂਸਟਬੈਕ ਬਰਨ ਅਤੇ ਗਲਫ਼ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਬਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Starship ਦੇ ਉੱਪਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਬਿਟਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ, 26 ਸਟਾਰਲਿੰਕ V3 ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ, ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਰੈਪਟਰ ਇੰਜਣ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਡੀ-ਔਰਬਿਟ ਬਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਨਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ Starship ਦੀ ਹੀਟਸ਼ੀਲਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ Starship ਦੇ ਲਾਂਚ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
SpaceX ਅਨੁਸਾਰ, Starship ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਕੇਟ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਉਚਾਈ 407 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਦੋਨੋ ਹਿੱਸੇ ਸੂਪਰ-ਹੈਵੀ ਬੂਸਟਰ ਅਤੇ Ship ਅਪਰ-ਸਟੇਜ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। SpaceX ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਰਾਕੇਟ੍ਰੀ ਦਾ ਹੋਲੀ ਗ੍ਰੇਲ ਕਿਹਾ ਹੈ।
SpaceX ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ Starship ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਪੁਲਾੜ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦ ਅਤੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਘਰ ਵਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮ Star Trek ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
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