ETV Bharat / technology

SpaceX ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ Starship ਟੈਸਟ ਫਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਲਾਂਚ

SpeceX ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਗਾ ਰਾਕੇਟ Starship V3 ਯੂਐਸ ਦੇ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਪੇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਟਾਰਬੇਸ ਲਾਂਚਪੈਡ ਤੋਂ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

SPACEX LAUNCHES STARSHIP V3
SPACEX LAUNCHES STARSHIP V3 (SpeceX)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 24, 2026 at 10:33 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ SpeceX ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਨਾਸਾ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦ 'ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਮੈਗਾ ਰਾਕੇਟ SpeceX ਦੇ ਸੀਈਓ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਮੌਕ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਪੇਸਫਲਾਈਟ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇੰਜਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟੱਕਰ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। SpeceX ਮੁਤਾਬਕ, ਆਖਰੀ ਹਿੱਸਾ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਸਕ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਾਂਚ ਅਤੇ ਲੈਡਿੰਗ ਦੱਸਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਇੱਕ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਰਾਕੇਟ ਦੀ 12ਵੀਂ ਟੈਸਟ ਫਲਾਈਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮਸਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਚੰਦ ਅਤੇ ਨਾਸਾ ਦਾ ਆਰਟੇਮਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਜੇਰੇਡ ਇਸਹਾਕਮੈਨ ਵੀ ਲਾਂਚ ਲਈ ਆਏ ਸੀ।

ਸਟਾਰਫਿਪ ਹੁਣ ਚੰਦ ਦੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਕਰੀਬ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਪੇਸ-ਸਕਿਮਿੰਗ ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚੋ ਆਖਰੀ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਸੀ। SpeceX ਦਾ ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ V3 ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਵਰਜ਼ਨ ਮੈਕਸੀਕਨ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਟਾਰਬੇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਲਾਂਚ ਪੈਂਡ ਤੋ ਉੱਡਿਆ। ਆਖਰੀ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਲਾਂਚ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।-ਜੇਰੇਡ ਇਸਹਾਕਮੈਨ, ਨਾਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ

SpeceX ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਦਾ ਮਲਬਾ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਵੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ। ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਲਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ।

ਲਿਫਟਆਫ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਪਰ ਬੂਸਟਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੰਜਣ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਇੰਜਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਉਹ 120 ਮੀਲ ਉੱਪਰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ, ਕੈਮਰਾ ਲੱਗੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੇ ਉਡਾਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਿਖਾਏ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ।

407 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਫੁੱਟ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜਣ ਥਰਸਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਬੂਸਟਰ ਵਿੱਚ ਲਿਫਟਆਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਪਰ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗ੍ਰਿਡ ਫਿਨ ਹੈ ਅਤੇ 33 ਮੇਨ ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫਿਊਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਾਈਨ ਹੈ।

ਇਹ ਫਿਊਲ ਲਾਈਨ SpaceX ਦੇ Falcon 9 ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਬੂਸਟਰ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਹੈ। ਰੈਟਰੋ ਲੁੱਕ ਵਾਲੇ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਮਰੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਾਵਰ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੂਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਡੌਕਿੰਗ ਕੋਨ ਵੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

SPACEX
STARSHIP V3
ELON MUSK
SPACEX LAUNCHES STARSHIP V3

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.