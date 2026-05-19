SpaceX ਨੇ Starship ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ, ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਂਚਿੰਗ?
ਸਪੇਸਐਕਸ ਨੇ 12ਵੀਂ ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਟੈਸਟ ਉਡਾਣ ਲਈ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : May 19, 2026 at 2:46 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ SpaceX ਨੇ ਆਪਣੇ Starship ਰਾਕੇਟ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ Starship ਨੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਉਡਾਣ ਭਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਕੇਟ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਭਰੇਗਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਕੇਟ ਦੀ 12ਵੀਂ ਟੈਸਟ ਉਡਾਣ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਟੈਸਟ ਉਡਾਣ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਪੇਸਐਕਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ Starship ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਹੈਵੀ ਵਾਹਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਰੈਪਟਰ ਇੰਜਣ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ Starship ਰਾਕੇਟ ਨੂੰ ਸਟਾਰਬੇਸ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਪੈਡ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
Starship ਲਾਂਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ?
ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਕ 21 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਰਾਕੇਟ ਦੇ ਲਾਂਚ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਾਂਚ ਵਿੰਡੋ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਪੇਸਐਕਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਈਟ ਟੈਸਟ ਦਾ ਲਾਈਵ ਵੈੱਬਕਾਸਟ Starship ਰਾਕੇਟ ਦੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ 45 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਸ਼ਕ ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ, ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਜਾਂ ਐਕਸ ਟੀਵੀ ਐਪ 'ਤੇ ਲਿਫਟਆਫ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਇਸ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਸਲ ਉਡਾਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਹੈਵੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਪੇਸਐਕਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਟੈਸਟ ਉਡਾਣਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਗਏ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਟ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਲਾਂਚ ਸਟੈਕ ਵਿੱਚ 33 ਰੈਪਟਰ ਇੰਜਣਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ 236-ਫੁੱਟ ਸੁਪਰ ਹੈਵੀ ਬੂਸਟਰ ਅਤੇ 171-ਫੁੱਟ ਅੱਪਰ-ਸਟੇਜ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰ ਹੈਵੀ ਬੂਸਟਰ ਦੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਿਸ਼ਨ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ
ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਸਾ ਦੇ ਆਰਟੇਮਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਲਿੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਪੇਸਐਕਸ ਰਾਕੇਟ ਨਾਲੋਂ ਸੂਰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।
