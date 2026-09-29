Interview: SpaceX ਨੇ 2028 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਬੁੱਕਿੰਗ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ, ਜਾਣੋ ਲਾਂਚ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੇਸ-ਟੇਕ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : September 29, 2026 at 2:06 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸੀ ਜਦੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੁਲਾੜ ਸੈਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸਰੋ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ IN-SPACe ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੇਸ-ਟੇਕ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਈਟੀ ਮਦਰਾਸ ਐਲੂਮਨੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ SANGAM 2026 ਹੈ। ਇਹ ਇਸਦਾ 7ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ-ਟੇਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੈਨਲਿਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਇਸ ਪੈਨਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸਰੋ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਮ ਸਾਰਾਭਾਈ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਸ. ਉਨੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨਾਇਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਪੁਲਾੜ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਰੋ, ਸਰਕਾਰ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਥਾਪਿਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਮੌਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਨ, ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰੇਵਿਟੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਹਿਰੇ ਪੁਲਾੜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।-ਐਸ. ਉਨੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨਾਇਰ
ਇਸੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ Skyrook Aerospace ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਨਾਗਾ ਭਰਤ ਡਾਕਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪੁਲਾੜ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਟੇਲਾਇਟ ਅਤੇ ਲਾਂਚ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ, ਨਿਰਮਾਣ, ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ, ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਾੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖਰਚ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਬਣਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾੜ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।-ਨਾਗਾ ਭਰਤ ਡਾਕਾ, Skyrook Aerospace ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ
ETV Bharat ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ: Skyroot ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ
ਡਾਕਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਨੁਭਾ ਜੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ, ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ।
ਸਵਾਲ: ਵਿਕਰਮ-1 ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Skyroot ਦਾ ਤਰੁੰਤ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਕੀ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੋਕਸ ਵਿਕਰਮ-1 ਰਾਕੇਟ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2027 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਕਰਮ-2 'ਤੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਵਾਲ: ਅਗਲੇ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਲਾਂਚ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ Skyroot ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹਨ?
ਜਵਾਬ: ਸਪੇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ SpaceX ਨੇ ਵੀ 2028 ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਬੁੱਕਿੰਗ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਫਲ ਲਾਂਚ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਲਾਂਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਗ੍ਰਾਹਕ Skyroot ਵਿਕਰਮ-1 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਂਚ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਪਾਉਦੇ ਹਾਂ।
ਸਵਾਲ: Skyroot ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਲਾਂਚ ਸਹੂਲਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਫਿਲਹਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਲਾਂਚ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਦੀ ਠੀਕ-ਠੀਕ ਸਮਰੱਥਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਤੂਤੂਕੁਡੀ (ਤੂਤੀਕੋਰਿਨ) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਸ਼ੇਖਰਪੱਟੀਨਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲਾਂਚ ਪੈਡ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਹਰੀਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਲਾਂਚ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਾਂਚ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਲਾਂਚ ਸਹੂਲਤ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੌਜ਼ੂਦਾਂ ਲਾਂਚ ਪੈਡ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਪੈਡ ਸਾਡੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਣਗੇ।
ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਪੀਟਲ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸਵਾਲ: ਵਿਕਰਮ-1 ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ, ਵਪਾਰਕ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਿਆ? Skyroot ਫਿਲਹਾਲ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲਾਂਚ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੁਝ ਲਾਂਚ ਟੈਸਟ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਂਚ ਵਪਾਰਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਲਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਪੇਲੋਡ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਜਾਂ ਪੇਲੋਡ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਲਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਪਰੇਟਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਲਾਂਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਕਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਫਲ ਲਾਂਚ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲਾਂਚ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਾਹਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਬਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹੀਆਂ ਲਾਂਚ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਪੁਲਾੜ ਲਾਂਚ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਆਪਣੇ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗਲੋਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਾਂਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਕੀ Skyroot ਮੁੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਾਂਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਾਂ ਇਨ-ਸਪੇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਔਰਬਿਟਲ ਸੁਵਿਧਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਵਿਕਰਮ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਂਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਬਜ਼ਾਰ ਲਈ ਹਨ। ਇਹ ਬਜ਼ਾਰ ਅਲੱਗ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਲਾਂਚ ਵਾਹਨ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਗਲੋਬਲ ਲਾਂਚ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਰੀਬ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਸੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਯੋਗ ਲਾਂਚ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਰੀਆਸ਼ੀਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਨਾਲ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ਾਰ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ, ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਵਿਕਰਮ ਸਿਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਰੂਪ ਦੇਣ 'ਤੇ ਹੈ।
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