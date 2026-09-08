SpaceX ਨੇ 27 ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੀਤੇ ਲਾਂਚ, ਜਾਣੋ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ
SpaceX ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵੈਂਡੇਨਬਰਗ ਸਪੇਸ ਫੋਰਸ ਬੇਸ ਤੋਂ Falcon-9 ਰਾਕੇਟ ਰਾਹੀਂ 27 ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : September 8, 2026 at 9:39 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਸਪੇਸ ਕੰਪਨੀ SpaceX ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵੈਂਡੇਨਬਰਗ ਸਪੇਸ ਫੋਰਸ ਬੇਸ ਤੋਂ Falcon-9 ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਕੇਟ ਨੇ EDT ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 10:26 ਵਜੇ ਉਡਾਣ ਭਰੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸਮਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਅਤੇ ਨੀਲਾ ਸੀ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਸਟ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੁੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਖਾਸ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਸ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Falcon-9 ਰਾਕੇਟ ਨੇ 27 ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਲੋਅ ਅਰਥ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਕੇਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਨੇ ਲਾਂਚ ਦੇ 8.5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਹ SpaceX ਦੇ ਡ੍ਰੋਨ ਸ਼ਿਪ 'Of Course I Still Love You' 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੂਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ B1088 ਹੈ। ਇਹ ਇਸਦੀ 19ਵੀਂ ਉਡਾਣ ਸੀ। SpaceX ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 37 ਉਡਾਣ B1067 ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ B1088 ਅਜੇ ਉਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅੱਧੇ ਰਾਸਤੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਉੱਪਰੀ ਪੜਾਅ ਨੇ ਲਾਂਚ ਦੇ 62 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ 27 ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
Deployment of 27 @Starlink satellites confirmed— SpaceX (@SpaceX) September 6, 2026
ਇਹ 2026 ਵਿੱਚ Falcon 9 ਦਾ 103ਵਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ 80 ਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ। ਖਗੋਲ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟ੍ਰੈਕਰ Jonathan McDowell ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Falcon 9 launches 27 @Starlink satellites from California pic.twitter.com/bjesgK0h7R— SpaceX (@SpaceX) September 6, 2026
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਹੁਣ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਵੈਂਡੇਨਬਰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਉਡਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲੋਰੀਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ SpaceX ਨੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਨ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਮੈਗਾਰਾਕੇਟ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਕੋਸਟ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Watch Falcon 9 launch 27 @Starlink satellites to orbit from California https://t.co/nMXNWERj1d— SpaceX (@SpaceX) September 6, 2026
SpaceX ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ V3 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਭੇਜੇਗਾ। ਇਹ ਮੌਜ਼ੂਦਾ V2 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ। ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸਟਾਰਲਿੰਕ V3 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ SpaceX ਦਾ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
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