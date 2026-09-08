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SpaceX ਨੇ 27 ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੀਤੇ ਲਾਂਚ, ਜਾਣੋ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ

SpaceX ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵੈਂਡੇਨਬਰਗ ਸਪੇਸ ਫੋਰਸ ਬੇਸ ਤੋਂ Falcon-9 ਰਾਕੇਟ ਰਾਹੀਂ 27 ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

SPACEX FALCON 9 ROCKET
SPACEX FALCON 9 ROCKET (SpaceX)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 8, 2026 at 9:39 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਸਪੇਸ ਕੰਪਨੀ SpaceX ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵੈਂਡੇਨਬਰਗ ਸਪੇਸ ਫੋਰਸ ਬੇਸ ਤੋਂ Falcon-9 ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਕੇਟ ਨੇ EDT ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 10:26 ਵਜੇ ਉਡਾਣ ਭਰੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸਮਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਅਤੇ ਨੀਲਾ ਸੀ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਸਟ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੁੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਖਾਸ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਸ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Falcon-9 ਰਾਕੇਟ ਨੇ 27 ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਲੋਅ ਅਰਥ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ।

ਰਾਕੇਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਨੇ ਲਾਂਚ ਦੇ 8.5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਹ SpaceX ਦੇ ਡ੍ਰੋਨ ਸ਼ਿਪ 'Of Course I Still Love You' 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੂਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ B1088 ਹੈ। ਇਹ ਇਸਦੀ 19ਵੀਂ ਉਡਾਣ ਸੀ। SpaceX ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 37 ਉਡਾਣ B1067 ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ B1088 ਅਜੇ ਉਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅੱਧੇ ਰਾਸਤੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਉੱਪਰੀ ਪੜਾਅ ਨੇ ਲਾਂਚ ਦੇ 62 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ 27 ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ 2026 ਵਿੱਚ Falcon 9 ਦਾ 103ਵਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ 80 ਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ। ਖਗੋਲ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟ੍ਰੈਕਰ Jonathan McDowell ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਹੁਣ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਵੈਂਡੇਨਬਰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਉਡਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲੋਰੀਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ SpaceX ਨੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਨ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਮੈਗਾਰਾਕੇਟ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਕੋਸਟ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

SpaceX ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ V3 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਭੇਜੇਗਾ। ਇਹ ਮੌਜ਼ੂਦਾ V2 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ। ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸਟਾਰਲਿੰਕ V3 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ SpaceX ਦਾ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

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FALCON 9 LAUNCHES 27 SATELLITES
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