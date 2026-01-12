ETV Bharat / technology

ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ, ਜਾਣੋ ਆਖਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ ਪੁਲਾੜ ਟੈਕਨਾਲੋਜਿਸਟ?

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਟੈਕਨਾਲੋਜਿਸਟ ਐਸਆਰ ਪਾਵੁਲੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੁੱਬਾ ਰਾਓ ਪਾਵੁਲੁਰੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਨੰਤ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਾਵੁਲੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ ਜਿਸਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡੇਟਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡੇਟਾ ਇਨਪੁਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।-ਅਨੰਤ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਾਵੁਲੁਰੀ

ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਵੁਲੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡੇਟਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡੇਟਾ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਪਾਵੁਲੁਰੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਪੁਲਾੜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਵ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ।"

ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੋਂ ਉੱਦਮੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ

ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਵੁਲੁਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1991 ਵਿੱਚ ਇਸਰੋ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਡੀਅਨ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ (IRS) ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ IRS ਦੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਝਾਅ ਆਏ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਦਮੀ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।"

ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਅਨੰਤ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1992 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2024 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿੱਜੀ ਸਪੇਸ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਪਰੇਟਰ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸਨੇ ਜੀਓਸਿੰਕ੍ਰੋਨਸ ਔਰਬਿਟ (GSO) ਸੰਚਾਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਪਾਵੁਲੁਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਰੋ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਹੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਧਰਤੀ ਨਿਰੀਖਣ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ 'ਡਿਜੀਟਲ ਹਾਈਵੇ' ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾੜਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਲਨਾ ਬਾਰੇ ਪਾਵੁਲੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਲਨਾਵਾਂ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਨਪੁਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹਨ।"

ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸਐਕਸ ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿੱਜੀ ਪੁਲਾੜ ਕੰਪਨੀ ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪਾਵੁਲੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਪੇਸਐਕਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਲਾਂਚ ਵਾਹਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"

ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਂ ਉੱਦਮਤਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵੁਲੁਰੀ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੇ ਲਾਂਚ ਵਾਹਨ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉੱਚ-ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਣ, ਸਭ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਮਕੈਨੀਕਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਸੰਚਾਰ ਜਾਂ ਰਸਾਇਣਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਹਰ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਹਨ।"

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਣਿਤ, ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਾੜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੁੱਬਾ ਰਾਓ ਪਾਵੁਲੁਰੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਇੰਜਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

