ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਗੁਆਚ ਜਾਣ 'ਤੇ ਡਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ! ਬਸ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ, ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫੋਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਵਾਪਸ

ਦੱਖਣੀ ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚੇ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਅਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

CELL PHONE TRAIN THEFT
ਕੇਂਦਰੀ ਉਪਕਰਣ ਪਛਾਣ ਰਜਿਸਟਰ (Getty Image)
ਚੇਨਈ: ਦੱਖਣੀ ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਰੇਲਗੱਡੀ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੇਲਗੱਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੈਲ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (SRPF) ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕੇਂਦਰੀ ਉਪਕਰਣ ਪਛਾਣ ਰਜਿਸਟਰ (CIER) ਹੈ। ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (SRPF) ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਵੇਂ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 139 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਲਮੈਡਡ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਆਚੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਰੰਗ, ਮਾਡਲ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਰੰਤ ਬਲਾਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਚੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਿਮ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਰਪੀਐਫ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਈ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਫੋਨ

ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਪਲ, ਸੈਮਸੰਗ, ਵੀਵੋ, ਮੋਟੋਰੋਲਾ, ਰੈੱਡਮੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਸਹੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਸਗੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਅਸਾਮ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।"

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਆਈਜੀ ਅਰੁਲਜਯੋਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਗੁੰਮ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰੇਲਮੈਡਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ੋਨ ਦਾ ਮਾਡਲ, ਇਸਦਾ ਰੰਗ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਤੇ ਉਸ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਸੈੱਲ ਫ਼ੋਨ ਦੇ IMEI ਨੰਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਂਟਰਲ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਅਪਲੋਡ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੈੱਲ ਫ਼ੋਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਖੁਦ ਸੈੱਲ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਅਪਲੋਡ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਸੈੱਲ ਫ਼ੋਨ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ।-ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਆਈਜੀ ਅਰੁਲਜਯੋਤੀ

ਅਰੁਲਜਯੋਤੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਉਪਕਰਣ ਪਛਾਣ ਅਪਲੋਡ ਰਾਹੀਂ 230 ਵਿੱਚੋਂ 130 ਸੈੱਲਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈੱਲ ਫ਼ੋਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਸੈੱਲ ਫ਼ੋਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਚੇਨਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭੇਜਾਂਗੇ।"

ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਰੁਲਜਯੋਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਜੇਕਰ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਫੋਨ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ 100 ਹੋਰ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

