ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਐਪਲ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਐਪਲ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : October 29, 2026 at 11:46 AM IST
ਸਿਓਲ: ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਐਪਲ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 63.7 ਅਰਬ ਵੌਨ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐਪ ਰੀਵਿਊ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ।
ਕੋਰੀਆ ਮੀਡੀਆ ਐਂਡ ਕੰਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਦੁਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿਯਮਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ 2021 ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਐਪ ਸਟੋਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
ਆਯੋਗ ਨੇ ਗੂਗਲ 'ਤੇ 32 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਐਪਲ 'ਤੇ 15.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਯੋਗ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਪਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਲਿੰਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਐਪ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ। ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਐਪਲ ਨੇ ਟਿਪਣੀ 'ਤੇ ਤਰੁੰਤ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਅਯੋਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਐਪਲ ਨੇ ਐਪ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਨ-ਐਪ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਬਾਹਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਯੋਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਐਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਤੋਂ 26 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਇਨ-ਐਪ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਯੋਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਐਪ ਰੀਵਿਊ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਰੀਵਿਊ ਕਦੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਅਯੋਗ ਨੇ ਐਪਲ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 2015 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸਦੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਕਮੀਸ਼ਨ ਲਿਆ।
ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਐਪਲ ਵਰਗੇ ਐਪ ਬਜ਼ਾਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਨ-ਐਪ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ।
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