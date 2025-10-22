ETV Bharat / technology

ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟੀ ਦਾ AI Video, ਜਾਣੋ ਕਿਉ?

OpenAI ਨੇ AI ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੋਰਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੁਸੀ ਵੀ ਜਾਣੋ।

AI video of any celebrity
ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟੀ ਦਾ AI Video, ਜਾਣੋ ਕਿਉ? (Pic Credit: OpenAI)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 22, 2025 at 10:33 AM IST

2 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: OpenAI ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟੂਲ, ਸੋਰਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਜੋੜੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ AI ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। OpenAI ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ SAG-AFTRA (Screen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artists), ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ Bryan Cranston ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

SORA ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਕਿਉਂ ?

SORA ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ Stephen Hawking ਨੂੰ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਾਂ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣਾ। ਇਹ ਰਚਨਾਤਮਕ ਵੀਡੀਓ ਔਨਲਾਈਨ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

Actor Bryan Cranston (ਜੋ 'Breaking Bad' ਵਿੱਚ Walter White ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ) ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ SAG-AFTRA ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ।

ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ - "ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਾਰਡਰੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ OpenAI ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।"

OpenAI ਦੇ ਵਲੇਂ ਕਦਮ?

OpenAI ਨੇ ਹੁਣ ਸੋਰਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਗੇ ਅਤੇ ਬਲੌਕ ਕਰਨਗੇ ਜੇਕਰ ਸਮੱਗਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ NO FAKES ਐਕਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ - ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਬਿੱਲ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ AI ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।

OpenAI ਦੇ CEO ਨੇ ਕਿਹਾ-

"ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ NO FAKES Act ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, OpenAI ਨੇ Martin Luther King Jr. Foundation ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਸੋਰਾ ਦੇ ਕੁਝ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਾ. ਕਿੰਗ ਦੇ disrespectful AI videos ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਤਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।

