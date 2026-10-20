ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ! PlayStation 6 ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਵਾਧਾ, ਜਾਣੋ ਲਾਂਚ ਡੇਟ

ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ! PlayStation 6 ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਵਾਧਾ, ਜਾਣੋ ਲਾਂਚ ਡੇਟ
PlayStation 6 ਦੀ ਰੈਮ ਅਤੇ SSD ਦੀ ਕੀਮਤ 680 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਲੇਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 1000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Published : October 20, 2026 at 2:08 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: PlayStation 'ਤੇ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੋਨੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕੰਸੋਲ PlayStation 6 ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਇਸਨੂੰ ਸਾਲ 2027 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਲਵ ਦੇ ਸਟੀਮ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਵੀ 1,049 ਡਾਲਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੀਕ ਅਨੁਸਾਰ, PlayStation 6 ਦੀ ਕੀਮਤ 1000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰੈਮ ਅਤੇ SSD ਨੇ ਵਧਾਈ ਕੀਮਤ
ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੀਕਰ KeplerL2 ਨੇ NeoGAF ਫੋਰਮ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਰੈਮ ਅਤੇ NAND ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 680 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਸੋਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 1000 ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, PlayStation 6 ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚ 960 ਡਾਲਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ 1000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪਲੇਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪਿਛਲੇ ਪਲੇਸਟੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ PS5 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਨੇ ਚਿਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ GDDR7 ਮੈਮੋਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਰੀਬ 3 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ GB ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੀਕਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੀਮਤ 20 ਤੋਂ 33 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ GB ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 3 ਡਾਲਰ ਵਾਲੀ ਰੇਟ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦੇ Xbox ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ Helix 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਕਿੰਨੀ ਰੈਮ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਮਿਲ ਸਕਦੀ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕੰਸੋਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸੋਨੀ 3TB ਜਾਂ 4TB SSD 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੈਮ 24GB ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸਦੀ ਉਮੀਦ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। 32GB ਰੈਮ ਅਤੇ 2TB SSD ਵਾਲੇ ਸੰਰਚਨਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4K ਗੇਮਿੰਗ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ 100GB ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੇਮ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, 40GB ਰੈਮ ਅਤੇ 1TB ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਉਮੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕੰਸੋਲ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ-ਓਨਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨੀ ਜਨਵਰੀ 2028 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੀਕ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪਲੇਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨਵੇਂ ਕੰਸੋਲ ਨੂੰ 2027 ਦੇ ਅੰਤ ਜਾਂ 2028 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੋਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ਕਾਰਨ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੰਸੋਲ ਨਾ ਖਰੀਦਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਲੇਸਟੇਸ਼ਨ 5 ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੰਸੋਲ, ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਗੇਮ ਆਉਣ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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