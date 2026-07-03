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ਸਰੀਰਕ ਗੇਮ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਅੰਤ: Sony ਆਪਣੇ PlayStation ਲਈ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਗੇਮਾਂ

ਡਿਜੀਟਲ ਗੇਮ ਵੰਡ ਲਈ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ Sony 2028 ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਪਲੇਸਟੇਸ਼ਨ ਗੇਮਾਂ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਡਿਸਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

DIGITAL GAMES FOR PLAYSTATION
DIGITAL GAMES FOR PLAYSTATION (ETV Bharat/ Mohammad Faisal)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 3, 2026 at 3:09 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜਨਵਰੀ 2028 ਤੋਂ Sony Playstation ਕੰਸੋਲ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਗੇਮ ਡਿਸਕ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸਟੇਸ਼ਨ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਕੋਲ ਡਿਜੀਟਲ ਕੋਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ Sony Interactive Entertainment Content Communication ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਡ ਸ਼ੁਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰੀਰਕ ਡਿਸਕ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਗੇਮਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ Grand Theft Auto VI ਲਈ ਰੌਕਸਟਾਰ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ। ਗੇਮ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਬਾਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਡੀਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੋਡ ਮਿਲੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਅਫਵਾਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰੌਕਸਟਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ ਵਰਜ਼ਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਡਿਸਕ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤਰ ਈ-ਬੁੱਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟੇਡ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਵਰਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਟਾਈਟਲ ਲਈ 2nd ਹੈਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰੌਕਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਡਿਸਕ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Sony Interactice Entertainment ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਕਦਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪਸੰਦ ਸਰੀਰਕ ਡਿਸਕ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਗੇਮ ਖੇਡਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸੋਨੀ ਦੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਸਰਚ ਫਰਮ Niko Partners ਦੇ ਡੈਨੀਅਲ ਅਹਿਮਦ ਨੇ AFP ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ-ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ-ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੀ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਵੀਨਤਮ ਕੰਸੋਲ ਪਲੇਸਟੇਸ਼ਨ 5 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਸੋਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਜ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਡਿਸਕ ਡਰਾਈਵ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ PS6 ਸਿਰਫ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸੋਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਲਿਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2028 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕ ਫਾਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੇਮਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ।

ਸ਼ੁਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਜਿਹੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਗੇਮਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੇ-ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂ ਪਲੇਸਟੇਸ਼ਨ ਸਟੋਰ ਤੋਂ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਗੇਮਿੰਗ ਅਨੁਭਵ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਚਨਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ।

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