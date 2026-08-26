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Sony ਨੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਖਾਸ ਮੈਸੇਜ, ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਗੇਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ

ਸੋਨੀ ਨੇ ਪਲੇਸਟੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਗੇਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

PLAYSTATION DIGITAL OWNERSHIP
PLAYSTATION DIGITAL OWNERSHIP (PlayStation)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 26, 2026 at 10:39 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Sony ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਪਲੇਸਟੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਮੇਲ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪਲੇਸਟੇਸ਼ਨ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਗੇਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਪਲੇਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਲੇਸਟੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮੇਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੋਨੀ ਦਾ ਮੇਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ PlayStation ਨੇ Terms of Service, Code of Conduct and User Licence agreement ਅਤੇ Privacy Policy ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਪੀ ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਧੀਆਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ।

ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 'ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ

ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਮਿਤ, ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ, ਗੈਰ-ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੇਬਲ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਈਸੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਵਪਾਰਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਗੇਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

PLAYSTATION DIGITAL OWNERSHIP
PLAYSTATION DIGITAL OWNERSHIP (PlayStation)

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਓਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੇਲ ਦੇ Shopping on Playstation Store ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਸਟੇਸ਼ਨ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦਦੇ ਜਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਲ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸੋਨੀ ਦਾ ਇਹ ਮੇਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕੋਲ੍ਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਡਿਜੀਟਲ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੋਨੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2028 ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਪਲੇਸਟੇਸ਼ਨ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਡਿਸਕ ਬਣਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੇਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਲੇਸਟੇਸ਼ਨ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੱਸੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਖਪਤਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰ, ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਗੇਮ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗੇਮ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ Does it play? ਨੇ 23 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਲੇਸਟੇਸ਼ਨ ਬਾਏਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਲੌਗ ਆਊਟ ਕਰੋ, ਗੇਮਰ ਨਾ ਖੇਡਣ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੋਨੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੱਟ ਰਿਹਾ। ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋ।

ਪਲੇਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੇਡ ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਐਕਸੇਸ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਨਲਿੰਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਐਕਸੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮਨ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੋਨੀ ਦਾ ਇਹ ਮੇਲ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਾਫ਼ੀ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਗੇਮ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 2028 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਲੇਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਲੇਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

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