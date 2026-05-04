ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਇਹ 6 ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਲਿਸਟ
ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
Published : May 4, 2026 at 8:46 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ Vinfast VF MPV 7, Volkswagen Taigun Facelift, Tesla Model Y L, Mercedes CLA EV ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ Range Rover Sport Autobiography ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲਾਂਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਪੈਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਂਗਮੇਟ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਅਤੇ ਡੇਬਿਊ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਫੈਮਿਲੀ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ SUV ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ
Honda City Facelift: Honda City Facelift ਕਾਰ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੰਜਵੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਡਾਨ ਲਈ ਦੂਜਾ ਅਪਡੇਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਅਪਡੇਟ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਾਹਰੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਲਾਈਟਾਂ, ਟੇਲ-ਲੈਂਪ, ਬੰਪਰ ਅਤੇ ਪਹੀਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ Honda ਇੱਕ ਪਾਵਰਡ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ, ਹਵਾਦਾਰ ਫਰੰਟ ਸੀਟ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟਚਸਕ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਡਰਾਈਵਰ ਡਿਸਪਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੀਟਰ ਇੰਜਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ 121hp ਦੀ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 126hp ਪਾਵਰ ਪੈਂਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Honda ZR-V: Honda ZR-V ਕਾਰ ਵੀ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ CBU ਆਯਾਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ Volkswagen Tiguan ਅਤੇ Skoda Kodiaq ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। Honda ZR-V ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Honda ਦੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ SUV ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸਦੀ ਲੰਬਾਈ ਲਗਭਗ 4,568mm ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 2 ਲੀਟਰ ਪੰਟਰੋਲ-ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਇੰਜਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ e-CVT ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੰਪੈਕਟ ਕ੍ਰੋਸਆਵਰ SUV ਵਿੱਚ ADAS, ਦੋਹਰਾ ਕਲਾਈਮੈਟ ਕੰਟਰੋਲ, ਪਾਵਰਡ ਟੇਲਗੇਟ, ਵਾਈਰਲੈਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਰਗੇ ਫੀਚਰਸ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
MG Majester: MG Majester ਕਾਰ ਮਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ MG Majester, Gloster ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਲਏਗੀ। ਇਸ ਕਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ 45 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ Toyota Fortuner ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਫੁੱਲ ਸਾਈਜ਼ SUV ਵਿੱਚ ਛੇ ਜਾਂ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ, ਦੋ 12.4 ਇੰਚ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ, ਇੱਕ ਪੈਨੋਰਮਿਕ ਸਨਰੂਫ ਅਤੇ 3 ਜ਼ੋਨ ਕਲਾਈਮੈਟ ਕੰਟਰੋਲ ਵਰਗੇ ਫੀਚਰਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਕਾਰ ਵਿੱਚ 12 ਸਪੀਕਰ JBL ਆਡੀਓ, ਹਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ 12ਵੇਂ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਪਾਵਰਡ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰ ਵਿੱਚ 2 ਲੀਟਰ ਟਵਿਨ-ਟਰਬੋ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ 211.88bhp ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਤੇ 478.5 Nm ਦਾ ਟਾਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਜਣ 8 ਸਪੀਡ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ 4ED ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲਾਕਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਦਸ ਆਫ-ਰੋਡ ਮੋਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
Tata Sierra EV: Tata Sierra EV ਕਾਰ ਮਈ ਦੇ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ Tata ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਨਅੱਪ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ Tata Harrier EV ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਰ Hyundai Creta Electric, Maruti e Vitara ਅਤੇ Mahindra BE 6 ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। Tata Sierra EV ਦੇ ਕੈਬਿਨ ਵਿੱਚ 10.25 ਇੰਚ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਟਚਸਕ੍ਰੀਨ, 12.3 ਇੰਚ ਦਾ ਪੈਸੇਂਜਰ ਡਿਸਪਲੇ, ਪੈਨੋਰਮਿਕ ਸਨਰੂਫ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰ ਫਰੰਟ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Toyota Urban Cruiser Ebella: Toyota Urban Cruiser Ebella ਕਾਰ ਮਈ ਦੇ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ Toyota ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ Urban Cruiser Ebella ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ Maruti Suzuki e Vitara ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਰਜ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 15.99 ਲੱਖ ਤੋਂ 20.01 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ 49kWh ਅਤੇ 61kWh LFP ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੇਂਜ 440Km ਅਤੇ 543Km ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਫੀਚਰਸ ਵਿੱਚ 10.25 ਇੰਚ ਦੀ ਟਚਸਕ੍ਰੀਨ, ਹਵਾਦਾਰ ਫਰੰਟ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਰੀਅਰ ਸੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
Skoda Kodiaq RS: Skoda Kodiaq RS ਕਾਰ ਵੀ ਮਈ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 60 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2 ਲੀਟਰ ਟਰਬੋ ਪੰਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ 7 ਸਪੀਡ DCT ਅਤੇ ਆਲ-ਪਹੀਏ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ।
ਇਸ ਹਾਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 7 ਸੀਟਰ SUV ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਵਰਜ਼ਨ 6.3 ਤੋਂ 6.4 ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ 100 Kmph ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 231 Kmph ਦੀ ਟਾਪ ਸਪੀਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ RS ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
