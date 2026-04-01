iPhone 18 Pro ਦੇ ਲੀਕ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ?

Published : April 1, 2026 at 3:04 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਈਫੋਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਆਈਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਐਪਲ iPhone 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਫੋਨ iPhone 18 Pro ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲੀਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, iPhone 18 Pro ਦਾ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਆਈਲੈਂਡ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਨ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ Weibo 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਦੇ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਈਫੋਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਆਈਲੈਂਡ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਲ-ਸ਼ੇਪ ਕੱਟਆਊਟ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪਤਲਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਆਈਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਛੋਟਾ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਆਈਲੈਂਡ

ਲੀਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦੀ ਚੌੜਾਈ ਲਗਭਗ 13.49 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹੀਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਈਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੇਸ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਪਲ ਵੱਲੋ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਲੀਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਆਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੋ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਆਈਫੋਨ 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਈਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪਤਲੇ ਸਾਈਜ਼ ਵਾਲਾ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਐਪਲ ਇਸ ਵਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਰਿਫਾਈਨਮੇਂਟ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਨਾਰੇ ਪਹਿਲਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਿਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ A20 Pro ਚਿਪਸੈੱਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਆਈਫੋਨ ਵਿੱਚ 12GB ਰੈਮ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹੈਵੀ ਐਪਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1TB ਤੱਕ ਦਾ ਸਟੋਰੇਜ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਫੀਚਰਸ

ਡਿਸਪਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ iPhone 18 Pro ਵਿੱਚ 6.3 ਇੰਚ ਦੀ OLED ਪੈਨਲ ਅਤੇ Pro Max ਵਿੱਚ 6.9 ਇੰਚ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਅਤੇ 3000nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਆਈਫੋਨ ਵਿੱਚ 48MP ਦਾ ਮੇਨ ਸੈਂਸਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 12MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਪਲ iPhone 18 Pro ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ, ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

