iPhone 18 Pro ਦੇ ਲੀਕ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ?
iPhone 18 Pro ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਲੀਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ।
Published : April 1, 2026 at 3:04 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਈਫੋਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਆਈਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਐਪਲ iPhone 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਫੋਨ iPhone 18 Pro ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲੀਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, iPhone 18 Pro ਦਾ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਆਈਲੈਂਡ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਨ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ Weibo 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਦੇ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਈਫੋਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਆਈਲੈਂਡ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਲ-ਸ਼ੇਪ ਕੱਟਆਊਟ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪਤਲਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Leaks about the iPhone 18 Pro have just appeared online, showing that the dynamic island has shrunk by 35% compared to previous models. pic.twitter.com/DFHbcig9sJ— Majin (@MajinBuofficia) March 29, 2026
ਨਵੇਂ ਆਈਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਛੋਟਾ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਆਈਲੈਂਡ
ਲੀਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦੀ ਚੌੜਾਈ ਲਗਭਗ 13.49 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹੀਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਈਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੇਸ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਪਲ ਵੱਲੋ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਲੀਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਆਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੋ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਆਈਫੋਨ 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਈਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪਤਲੇ ਸਾਈਜ਼ ਵਾਲਾ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
According to YouTuber Jon Prosser— Utsav Techie (@utsavtechie) January 17, 2026
iPhone 18 Pro will launch in September and be cheaper than the iPhone Fold
It keeps a similar design to the iPhone 17 Pro but adds a new burgundy color
Face ID moves under the display, leaving only the selfie camera visible, and the Dynamic… pic.twitter.com/G6bp1ROGhj
ਐਪਲ ਇਸ ਵਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਰਿਫਾਈਨਮੇਂਟ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਨਾਰੇ ਪਹਿਲਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਿਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ A20 Pro ਚਿਪਸੈੱਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਆਈਫੋਨ ਵਿੱਚ 12GB ਰੈਮ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹੈਵੀ ਐਪਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1TB ਤੱਕ ਦਾ ਸਟੋਰੇਜ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਫੀਚਰਸ
ਡਿਸਪਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ iPhone 18 Pro ਵਿੱਚ 6.3 ਇੰਚ ਦੀ OLED ਪੈਨਲ ਅਤੇ Pro Max ਵਿੱਚ 6.9 ਇੰਚ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਅਤੇ 3000nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਆਈਫੋਨ ਵਿੱਚ 48MP ਦਾ ਮੇਨ ਸੈਂਸਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 12MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਪਲ iPhone 18 Pro ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ, ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
