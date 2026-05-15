IPL ਦੇ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਕੁਝ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ, ਕਈ ਜਾਅਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪਛਾਣ

ਇਸ ਸਮੇਂ IPL ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕਈ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।

IPL 2026 SCAM
IPL 2026 SCAM (Getty Image)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 15, 2026 at 9:55 AM IST

2 Min Read
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ IPL ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਕੈਮ ਅਤੇ ਮਾਲਵੇਅਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫਰਮ CloudSEK ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ IPL ਨਾਲ ਜੁੜੇ 1,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਕਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੇ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ।

ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਫਰਮ ਨੇ ਨਕਲੀ ਟਿਕਟ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ 600 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ 400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਕਲੀ ਫ੍ਰੀ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮਾਲਵੇਅਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੈਚਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਟਿਕਟ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਨਕਲੀ ਟਿਕਟਿੰਗ ਬੈਕਐਂਡ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੈਮ ਕਿੰਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਪਰੇਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਕਲੀ ਟਿਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀਮਤਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭੁਗਤਾਨ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਕੈਮ ਲਈ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। IPL ਪੈਮਾਨਾ, ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀਤਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਇਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ।-ਕਲਾਉਡਸੇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੌਰਜੀਤ ਮਜੂਮਦਾਰ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਕਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਟਿਕਟਿੰਗ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਲਵੇਅਰ ਇੰਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਸ਼ੱਕੀ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟਸ, ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚੋਰੀ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗੇਟਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨਕਲੀ ਟਿਕਟਿੰਗ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ

  1. ਸਕੈਮਰ ਜਾਣੇ-ਪਹਿਚਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਲੇਆਊਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਟਿਕਟਿੰਗ ਦੇ ਲੁੱਕ ਅਤੇ ਫੀਲ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
  2. ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟ ਚੁਣਨ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਉਣ ਅਤੇ UPI, ਕਾਰਡ, QR ਕੋਡ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  3. ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਬੁੱਕਿੰਗ ਆਈਡੀ ਅਤੇ QR ਕੋਡ ਵਾਲੇ ਨਕਲੀ PDF ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।
  4. ਕੁਝ ਸਾਈਟਾਂ ਕਲਿੱਕ, ਫਾਰਮ ਸਬਮਿਟ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਿਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਟਾ ਪਿਕਸਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲੀ ਈ-ਕਮਾਰਸ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਵਾਂਗ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੈਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕੇ।

ਨਕਲੀ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਵੈੱਬਸਾਈਟ

  1. ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ IPL ਫ੍ਰੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਜਾਂ ਮੈਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਵੇਰੀ ਵਰਗੀ ਸਰਚ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  2. ਇਹ ਸਾਈਟਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਅਕਸਰ ਮਾਲਵੇਅਰ ਫਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਪੇਜ 'ਤੇ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਲੌਗਇਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

