ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਪਤਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ?

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਪਤਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ?
ਮੈਟਾ ਆਪਣੇ ਟੂਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਮੰਨ ਗਿਆ।
Published : September 1, 2026 at 3:09 PM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਮੈਟਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਪਾਅ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਠੋਸ ਵਜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਪਾਅ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਜੇਕਰ ਮੈਟਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ਰ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੂਗਲ, ਟਿਕਟੌਕ ਅਤੇ Roblox ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੈਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਿੱਗਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮੇਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਮਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ।
18 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਮੇਨਲੋ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ 48 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਮਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ AI ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਲੱਬ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸਿਗਰੇਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲੋਕ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈਡੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 18 ਜਾਂ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਟਾ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਮੈਟਾ ਉਮਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਈਡੀ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ AI ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਮਰ ਦਾ ਸਹੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਏਆਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੂਗਲ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਏਆਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਚ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਟਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਏਆਈ ਉਮਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਦਰਭ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਕੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਪੋਸਟ, ਲੋਕ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਕੰਮੈਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਦੋਸਤ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਲੌਗਇਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਫਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਬੋਲਗ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਏਆਈ ਲੋਗੋ ਦੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਮ ਉਮਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਮੈਟਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਟੂਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਾਹਰੀ ਆਡਿਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦਾ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਯੂ਼ਜ਼ਰ ਦੀ ਉਮਰ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਟਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।
ਕੁਝ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਫੇਸ ਸਕੈਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Yoti ਅਤੇ Persona ਵਰਗੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜੋ ਮੈਟਾ ਅਤੇ Roblox ਵਰਗੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੈਲਫੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਗੇਮਿੰਗ ਸਾਈਟ Roblox ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉਲਟ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਨ-ਅੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਸੈਲਫੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। Roblox ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਫੇਸ ਸਕੈਨ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਉਹ ਦੂਜੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨਾਲ ਚੈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ।
ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਉਮਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੂਲਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰ Roblox ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੈਟ ਕੌਫਮੈਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 5 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੈਟਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਪਲ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਵਰਗੀ ਐਪ ਸਟੋਰ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਐਪ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਪਲ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਇਸ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।।
ਗੂਗਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਬਲੋਗ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਟਾ ਸਮੇਤ ਇਸਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੈਸਕਟਾਪ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਐਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ
ਉਮਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਔਨਲਾਈਨ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂ ਸਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੋ ਜਾਂ ਅਡਲਟ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਪਰ ਔਨਲਾਈਨ ਉਮਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘੱਟ ਅਤੇ ਘੱਟ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੋਰਨ ਸਗੋਂ ਨਿਊਜ਼, ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ First Amendment ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ Netflix ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਲੋਗ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂੰਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫਰੰਟੀਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਉਮਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। EFF ਨੇ ਇੱਕ ਬਲੋਗ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤਰੀਕਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ, ਹਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਬਦਲੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਫਲਾਈਨ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੀਕ ਜਾਂ ਹੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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