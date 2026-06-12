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16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਬੈਨ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ C-34 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

SOCIAL MEDIA BAN CANADA
SOCIAL MEDIA BAN CANADA (Getty Image)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 12, 2026 at 2:41 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਫ਼ਟੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਤਿ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਬਿੱਲ C-34 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਔਨਲਾਈਨ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਵਰਗੀ ਏਆਈ ਚੈਟਬਾਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੇ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੇਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਏਆਈ ਚੈਟਬਾਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ।

ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਕੱਲਾ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਸੇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਯੂਕੇ, ਗ੍ਰੀਸ, ਫਰਾਂਸ, ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕੰਟੈਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਏਆਈ ਚੈਟਬਾਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਫ਼ਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਬਣਾਏਗਾ।

ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ 2021 ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2025 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ।

ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਕੁਝ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਗਲਤ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

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