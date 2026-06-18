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Snap ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸ, ਸਿਨੇਮਾ ਵਰਗਾ ਮਿਲੇਗਾ ਡਿਸਪਲੇ ਅਨੁਭਵ

ਸਨੈਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ AWE 2026 ਵਿੱਚ Specs AR ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।

SPECS AR SMART GLASSES AT AWE 2026
SPECS AR SMART GLASSES AT AWE 2026 (SNAP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 18, 2026 at 5:21 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਨੈਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟ ਪਹਿਨਣਯੋਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਇਕਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ-ਫੋਕਸਡ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Augmented World Expo 2026 ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਨਾਮ Specs ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਫਰੇਮ ਸਵਿਸ TR90 ਪੋਲੀਮਰ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹਲਕਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਣ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਹੈੱਡ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਰ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ 7,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਟੈਂਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ

Specs AR Glasses ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 2,195 ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 2,07,000 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ 19,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਡਿਪੌਜਿਟ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਇਸ ਸਾਲ ਪਤਝੜ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਉਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਫੀਚਰਸ

Specs ਦੋ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ 47mm ਮਾਡਲ ਦਾ ਭਾਰ 132 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵੱਡਾ ਮਾਡਲ 52mm ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਰ 136 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲੈਂਸ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਡਿਸਪਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਲਿਕਵਿਡ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਆਨ ਸਿਲੀਕਾਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 51 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਫੀਲਡ ਆਫ ਵਿਊ ਅਤੇ 1.6 ਕਰੋੜ ਕਲਰਸ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸਦਾ ਡਿਸਪਲੇ 24 ਇੰਚ ਦੇ ਡੈਸਕਟਾਪ ਮਾਨਿਟਰ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੂਵੀ ਜਾਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ 115 ਇੰਚ ਦੇ ਹੋਮ ਸਿਨੇਮਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਰਗਾ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੇਵਗਾਈਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਲਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਨੈਨੋਸਟ੍ਰਕਚਰ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮਹੌਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕ੍ਰੋਮਿਕ ਲੈਂਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਘੱਟ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ 10 ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟਿੰਟ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਅਸਲੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਮੈਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰਇੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ AR ਟੂਲ ਅਤੇ ਏਆਈ ਪਾਵਰਡ ਵਾਇਰਸ ਸਹਾਇਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮਹੌਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕੰਟੈਟ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ AR ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫੀਚਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਫੇਸਿੰਗ ਕੈਮਰਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ LED ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

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SPECS AR SMART GLASSES AT AWE 2026
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