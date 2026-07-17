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ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ।

SMARTPHONE SHIPMENTS
SMARTPHONE SHIPMENTS (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 17, 2026 at 3:49 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ।

ਕਾਊਂਟਰਪੁਆਇੰਟ ਰਿਸਰਚ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾਂ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੈਗਮੇਂਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫੋਨ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸੀ।

ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਾਚੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮੈਮੋਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵੱਡੀ OEM ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 15 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੌਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੇ ਬਦਲੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਮਾਸ-ਮਾਰਕੀਟ ਸੈਗਮੇਂਟ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 45 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।

ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ OEM ਨੇ ਬਦਲਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਸ-ਮਾਰਕੀਟ ਸੈਗਮੇਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 4G ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ 5G ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 4G ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਲਟ੍ਰਾ-ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੈਗਮੇਂਟ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।

ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਕੀਮ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਏ।

ਰਿਸਰਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਰੁਨ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਮੋਰੀ ਅਤੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਚੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਭਗ 4 ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਗੁਣਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 13 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਏਗੀ।

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