ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘਟੀ, ਕਈ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ Vivo ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 19, 2026 at 3:37 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਥੋੜੀ ਉਦਾਸ ਭਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਰੀ ਚਿਪਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸੇਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Vivo ਨੰਬਰ ਵਨ ਅਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਨੰਬਰ ਟੂ

ਕਾਊਂਟਰਪੁਆਇੰਟ ਰਿਸਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਨਵੇਂ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪਿਆ।

  1. Vivo ਨੇ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 21 ਫੀਸਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਪ ਨੰਬਰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ V ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਮਿਡ-ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆਂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
  2. ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਦੀ ਗ੍ਰੋਥ A-ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਫ਼ਰ ਅਤੇ Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਖਾਸ ਕਰਕੇ S26 Ultra ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਆਈ।
  3. ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ Oppo ਰਿਹਾ, ਜੋ 14 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਪ-5 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ।
  4. ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ Xiaomi ਰਿਹਾ।
  5. ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ Realme ਹੈ।

Nothing ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗ੍ਰੋਥ

ਆਈਫੋਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐਪਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ੇਅਰ 9 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ। iPhone 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਐਪਲ ਨੇ ਵਧੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀ Nothing ਨੇ 47 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। Nothing ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਫਲਾਈਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟੋਰ ਵੀ ਖੋਲਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

45,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਗੂਗਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, OnePlus ਨੇ 30,000 ਤੋਂ 45,000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਾਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਗਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਮੋਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੋਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੇ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।-ਕਾਊਂਟਰਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤਰੁਣ ਪਾਠਕ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

