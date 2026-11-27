2027 ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਘਾਟਾ, ਸਸਤੇ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਪਏਗਾ ਅਸਰ
2026 ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿਕਰੀ 13.9 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2027 ਵਿੱਚ 6 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
Published : November 27, 2026 at 2:53 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਏਆਈ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਸਸਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਪਏਗਾ ਜਦਕਿ ਐਪਲ ਅਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਬਿਹਤਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਗਿਰਾਵਟ ਨਹੀਂ ਰੁੱਕੇਗੀ।
ਕਾਊਂਟਰਪੁਆਇੰਟ ਖੋਜ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਜ਼ਾਰ ਆਊਟਲੁੱਕ ਟ੍ਰੈਕਰ ਅਨੁਸਾਰ, 2026 ਦੀ ਵਿਕਰੀ 13.9 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ 2027 ਵਿੱਚ 6 ਫੀਸਦੀ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਲਾਈਰ ਏਆਈ ਅਤੇ ਸਰਵਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਮੋਰੀ ਨੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ।
ਕਰੀਬ 200 ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 18,500 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਸਸਤੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਖਾਸ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਐਂਡਰਾਈਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ODM ਅਤੇ EMS ਸਪਲਾਈਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 2027 ਤੱਕ ਮੈਮੋਰੀ ਤੰਗ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ LPDDR ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਪੁਰਾਣਾ ਫੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫੋਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਥਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Apple, Samsung ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ 2026 ਅਤੇ 2027 ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਉਸਦੀ ਵਿਕਰੀ 1 ਅਤੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਥਿਤੀ, ਵਿੱਤੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 2026 ਵਿੱਚ 1 ਅਤੇ 2027 ਵਿੱਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ, ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸਮਰੱਥਾ, ਰਿਟੇਲਰ ਅਤੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਦੀ ਮੰਗ Galaxy A ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ।
ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਸਤੇ ਸੈਗਮੇਂਟ ਅਤੇ ਉਭਰਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। Huawei ਅਪਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਿਕਰੀ 2026 ਵਿੱਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਧਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਪਕੜ, ਘਰੇਲੂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਅਤੇ HiSilicon ਚਿਪ ਦੀ ਤਰੱਕੀ Huawei ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2027 ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ Huawei ਦੇ ਬਿਜਨੇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2028 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਸੁਧਾਰ
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2028 ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 6 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਸਥਿਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ 2028 ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Vivo, Honor, Oppo Group ਅਤੇ Xiaomi ਚੀਨੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਐਪਲ ਐਂਡ ਸੈਮਸੰਗ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ 2028 ਦੀ ਵਿਕਰੀ 2025 ਤੋਂ ਕਰੀਬ 14 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਿੱਚ 2030 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੋਲਡੇਬਲ, ਔਨ-ਡਿਵਾਈਸ ਏਆਈ ਅਤੇ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। 6G ਫੋਨ ਆਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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