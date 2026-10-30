ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਨ!

ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਨ!
Karbonn ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : October 30, 2026 at 10:18 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਬ੍ਰਾਂਡ Karbonn ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਬ੍ਰਾਂਡ Karbonn ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀ Karbonn ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਬੋਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Karbonn is officially making a comeback! 🚀 After 15+ years of legacy, the iconic Indian mobile brand is re-entering India's smartphone market with a fresh focus on Gen Z, students, and creators.🇮🇳 #Karbonn #Smartphone #MadeInIndia #TechNews #GenZ @KarbonnSmart https://t.co/fVyiJMUTya— Devesh Jha (@Deveshjhaa) October 29, 2026
Karbonn ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪਲਾਨ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰੋਡਮੈਪ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਨਵੀਂ ਰੇਂਜ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਫੋਕਸ
Jaina Group ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਐਮਡੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਖਰੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਲਈ ਕੰਟੈਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਫੋਨ ਇਸੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਫੋਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਕੰਟੈਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਅਤੇ ਉਭਰਦੇ ਹੁਨਰ ਲਈ ਖਾਸ ਹੋਣਗੇ।-ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੈਨ, Jaina Group ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਐਮਡੀ
Karbonn ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ?
Karbonn ਮੋਬਾਈਲਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਨ ਉੱਦਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜੈਨਾ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ-ਅਧਾਰਿਤ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਟੈਲੀਲਿੰਕਸ ਲਿਮਿਟੇਡ (UTL) ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਸਸਤੇ ਐਂਡਰਾਈਡ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੇਚਦੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2014 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ IPL ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ Karbonn kamaal Katch ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ Xiaomi, Oppo ਅਤੇ Vivo ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਸਤੇ ਐਂਡਰਾਈਡ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ Micromax ਅਤੇ Lava ਵਰਗੇ ਦੇਸੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ Karbonn ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਬਜ਼ਾਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਊਂਟਰਪੁਆਇੰਟ ਖੋਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਟਾਪ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋ ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚੀਨੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਹੇ। ਸਬ-ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ Vivo 16 ਫੀਸਦੀ, Oppo 12 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ Xiaomi 8 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Karbonn ਨੇ ਫੀਚਰ ਫੋਨ ਵੇਚਣਾ ਕਦੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਜੀਓਭਾਰਤ ਵਾਲੇ 4G ਕੀਪੈਡ ਫੋਨ ਵੀ ਵੇਚਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੋਨ
Karbonn ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ IT ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 62,500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਾਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ R&D ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਟੇਂਟ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2028 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੋਣਗੇ।
Not here to blend in. Here to leave a mark. 🔥 The streets are talking. Something KAMAAL is coming. KARBONN KAMAAL KOMING! 🔴 #KarbonnKamaalKoming #Karbonn #KamaalKoming #DontFollowJustRebel #StayTuned #SomethingBigIsComing #RebelEnergy #ComingSoon https://t.co/Se6sSAOo79— KarbonnSmartOfficial (@KarbonnSmart) October 17, 2026
Karbonn ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ
ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ Karbonn ਦਾ Karbonn ZenZ Pro ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਗੀਕਬੇਂਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਪੌਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ MediaTek Helio G70 ਚਿਪਸੈੱਟ ਅਤੇ Android 16 ਅਧਾਰਿਤ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਗੀਕਬੇਂਚ 7 ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਕੋਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 421 ਅਤੇ ਮਲਟੀ ਕੋਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1,511 ਅੰਕ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਂਚਮਾਰਕ ਲਿਸਟਿੰਗ ਹੈ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ 'ਤੇ Karbonn Rebel 5G ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਟੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ Karbonn ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਗਾ।
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