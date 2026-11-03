WhatsApp ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ 'Smart Text Actions' ਫੀਚਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ?

WhatsApp ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ 'Smart Text Actions' ਫੀਚਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ?
ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਕੰਟੈਕਟ ਸੇਵ ਜਾਂ ਕੈਲੰਡਰ ਇਵੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
Published : November 3, 2026 at 12:09 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਟਸਐਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ 'Smart Text Actions' ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਲਦ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਵੀ ਰੋਲਆਊਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਐਂਡਰਾਈਡ ਅਤੇ iOS ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਰਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਫੀਚਰ ਬਾਰੇ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਟਸਐਪ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ WabetaInfo ਨੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਖਾਸ ਡਿਟੇਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਤਰੀਕ, ਸਮੇਂ, ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਪਤੇ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇਕਰ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਵਟਸਐਪ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਡਾਟੇਡ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਉਸ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਟ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੌਪ-ਅੱਪ ਮੀਨੂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੀਨੂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਡਿਟੈਕਟਡ ਟੈਕਸਟ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਸਹੀ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
WhatsApp is rolling out message text actions on Android and iOS! WhatsApp is introducing a feature that automatically detects phone numbers, dates, addresses, and email addresses. https://t.co/iA6AtCYFpW https://t.co/7VKR1Pl2V3— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 2, 2026
ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ 'Smart Text Actions' ਫੀਚਰ?
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿਖੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਡਾਇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਇਵੈਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਪੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਪ ਐਪ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਮੇਲ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਡਿਫੌਲਟ ਈਮੇਲ ਐਪ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੇਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਕਮਿੰਗ ਅਤੇ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਦੋਨਾਂ ਮੈਸੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਚੈਟ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੌਗ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਬਸ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਟ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੈਟ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਫੀਚਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਟਸਐਪ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਕੰਮ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਫੀਚਰ ਨਵੇਂ ਵਟਸਐਪ ਵਰਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਚੋਣਵੇਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡਰਾਈਡ ਅਤੇ iOS ਦੋਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-