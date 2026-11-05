ਗੇਮ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਜਾਣੋ Anthropic ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Published : November 5, 2026 at 5:02 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤੇ ਟਾਈਮ-ਟੇਕਨ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਏਆਈ ਦੇ ਕਈ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਲੱਗਣਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਡਰ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੇਮ ਦੀ ਏਆਈ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਕਾਪੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਡਰ ਨਾਲ ਕਈ ਸਟੂਡੀਓ ਨੇ ਸਟੀਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਡੈਮੋ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ Anthropic ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ।
❗️ Indie developers on Steam are being told to pay up, or an AI clone of their unreleased game will come out first. Demands run from hundreds to thousands of dollars, and many have pulled their demos, Risky Bulletin reports. Valve calls it a matter for law enforcement. https://t.co/nWiG5MkFxB— International Cyber Digest (@IntCyberDigest) November 2, 2026
ਡੈਮੋ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ?
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਈਮੇਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ Iron Pilgrim ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ Weasel Pit ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 200 ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਟੀਮ ਆਈਟਮ ਮੰਗੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲੋਨ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਹੈ।
ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ YNOT ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੇਮ Spookitchen ਲਈ ਵੀ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਧਮਕੀ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ YNOT ਨੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡੈਮੋ ਹਟਾ ਲਿਆ। ਗੇਮਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਗੇਮ ਦੇ ਡੈਮੋ ਨੂੰ ਸਟੀਮ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਾਉਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਾਲ ਨਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੇਮ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ANTHROPIC IS CRACKING DOWN ON VIDEO GAME REWRITES 🚨 Claude Code picked up a new rule around Oct 27, sent from Anthropic’s servers under a flag called "tengu_heron_brook". There’s no setting to turn it off. The full rule: “Do build original games, games in a genre, and games from the user’s own designs and assets. Don’t build a recreation of a specific existing game, even if it is renamed or called original.” Is this the end of game rewrites, modding and everything in between?— chasm (@chasmmmmmmmmmmm) October 30, 2026
Anthropic ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਿਆ?
X 'ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ Claude Code ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਦਿਖਿਆ। 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ Anthropic ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ ਐਡੀ ਓਸਮਾਨੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ Opus 5.5 ਦੇ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਕ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਖਾਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਯੂਸੇਜ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸਲੀ ਗੇਮ, ਇੱਕ ਹੀ ਜੌਨਰ ਗੇਮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾਲ ਬਣੇ ਗੇਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਊਡ ਨੇ ਰਿਵਰਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।
ਅਸੀਂ ਕਲਾਊਡ ਕੋਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਵਿੱਚ Opus 5.5 'ਤੇ ਦੋ ਵਾਕ ਜੋੜੇ ਹਨ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਖਾਸ ਗੇਮ ਦੀ ਨਕਲ ਨਾ ਬਣਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਊਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਗੇਮ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਗੇਮ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲੇ ਗੇਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।- ਐਡੀ ਓਸਮਾਨੀ, Anthropic ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਊਡ ਨੇ ਰਿਵਰਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪੁਰਾਣੇ ਗੇਮ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਡੰਪ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਰਿਵਰਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਟੂਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਲੇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
An update on building games with Claude Code: Last week some of you ran into Claude Code pushing back on game projects it should have just built. We'd added a short rule to the Opus 5.5 prompt to steer Claude away from recreating specific existing games, but it was also kicking in when you referenced one just to describe the mechanics you wanted. We've updated that rule in 2.1.317. You can name a game to describe what you want and Claude should now build an original game in that genre. If you ask for a copy of the original, it'll offer to build something similar instead. We want Claude to be as helpful as possible when you're building something original, but also to protect your work if someone else tries to copy it. We'll keep improving this, so let us know if Claude turns down work that's yours. Thanks to everyone who shared feedback!— Addy Osmani (@addyosmani) November 4, 2026
ਧਮਕੀ ਕਿੰਨੀ ਅਸਲੀ ਹੈ?
ਗੇਮ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਧਮਕੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੇਮ ਦਾ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਕਲੋਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਰੀਅਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਈਮੇਲ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅਟੈਚਮੈਂਟ। ਉਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈਰਨ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਏਆਈ ਕਲੋਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵਿਕਟਿਮ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੇ ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਵਾਲਵ ਦੇ ਟੌਮ ਗਿਆਰਡੀਨੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈਮੇਲ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਲ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਟੌਮ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਗੇਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਸਾਨ ਮੈਕੇਨਿਕ 'ਤੇ ਨਾ ਟਿਕਿਆ ਹੋ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਜੁੜਨ।
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