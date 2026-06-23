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ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ Samsung ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ, 25 ਸਾਲ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਰਿਕਾਰਡ

SK Hynix ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੈਮਸੰਗ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ।

SK HYNIX OVERTOOK SAMSUNG
SK HYNIX OVERTOOK SAMSUNG (Yonhap/IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 23, 2026 at 5:14 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਚਿਪ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਉਮੀਦ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਕੰਪਨੀ SK Hynix ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੈਮਸੰਗ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰੀਆ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਪਹਿਰ 12:42 ਵਜੇ SK Hynix ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ 2,091 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਵੌਨ ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 1,358 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 2,090 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਵੌਨ 'ਤੇ ਹੀ ਰੁੱਕ ਗਿਆ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸੈਮਸੰਗ ਸਾਲ 2000 ਯਾਨੀ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਸਪੀ ਇੰਡੈਕਸ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਪ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਮਸੰਗ ਕੰਪਨੀ ਸਾਲ 1999 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੰਬਰ ਵਨ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੈਮਸੰਗ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਿਆ ਵੱਡਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ

ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਝਲਕ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। SK Hynix ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ 6.15% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਅਤੇ ਇਹ 2,934,000 ਵੌਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸਿਰਫ਼ 0.99% ਹੀ ਵਧੇ ਅਤੇ 357,500 ਵੌਨ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਨੇ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾਂ SK Hynix ਦਾ ਨਵਾਂ ਹਾਈ-ਬੈਂਡਬਿਡਥ ਮੈਮੋਰੀ ਚਿਪ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ 12-ਲੇਅਰ HBM4E ਚਿਪ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਏਆਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ ਦੀ ਮੈਮੋਰੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

HBM4E ਚਿਪ ਬਣੀ ਅਸਲੀ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸਡ HBM ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੁਹਾਰਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੈਂਪਲ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਪਾਏ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਚਿਪ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪਾਵਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਆਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵਰਕਲੋਡ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।

HBM4E ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਲੀਡਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਂਦ 'ਤੇ ਏਆਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।- ਆਹਨ ਹਿਊਨ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਲ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਇਸ ਚਿਪ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਯਾਨੀ SK Hynix ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ AMD, NVIDIA ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

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