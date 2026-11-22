AI ਏਜੰਟ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਟਾਂ, ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ
Signal ਨੇ ਏਆਈ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਚੈਟ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਰਟ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : November 22, 2026 at 4:02 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ Signal ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਰਟ ਲੈਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਆਈ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਚੈਟ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਰੀਡਿਥ ਵਿਟੇਕਰ ਵੱਲੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਕਾਰਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਅਧੂਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਪਲ, ਗੂਗਲ ਜਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਐਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਹਤਰ ਟੂਲ ਦੇਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਆਈ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
Signal ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ?
ਨਵੇਂ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਰਟ ਬਲੌਕ ਡਿਫੌਲਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਦੋਂ Signal ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਰਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਏਆਈ ਸਹਾਇਕ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੌਪ-ਅੱਪ ਮੈਸੇਜ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਲੌਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ Signal ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ Windows 'ਤੇ Microsoft ਦੇ ਰਿਕਾਲ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਰਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਪਲ ਦੇ macOS 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।
In order to protect your privacy in Signal from the latest agentic AI assistants on mobile operating systems, we are rolling out a new default to restrict screenshots in the Signal app. You can re-enable screenshots in your settings. https://t.co/KHQF3bgaam— Signal (@signalapp) November 20, 2026
Signal ਚਿੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਆਈ ਟੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਪਲ ਦਾ ਸਿਰੀ ਏਆਈ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਦਾ ਜੇਮਿਨੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਇਹ ਟੂਲ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Signal ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਐਪ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖਤਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਪਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਈਮੇਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਏਆਈ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਐਕਸੇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਸੇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Signal ਵਰਗੀਆਂ ਐਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Signal ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ?
Signal ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਕੋਲ ਏਆਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨ ਰੀਡਿੰਗ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Signal ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ, ਤਾਂਕਿ ਡਿਵੈਲਪਰ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਣ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਐਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਣ।
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