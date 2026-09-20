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Signal ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਫੀਚਰ, ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ ਅਕਾਊਂਟ

Signal ਨੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

SIGNAL WITHOUT PHONE NUMBER
SIGNAL WITHOUT PHONE NUMBER (SIGNAL)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 20, 2026 at 3:25 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Signal ਐਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ Signal 'ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਟਾ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ Signal 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਹਨ।

Signal ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਚਰ ਕੀ ਹੈ?

ਪਹਿਲਾਂ Signal 'ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Signal ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਛਿਪਾਉਣ ਦਾ ਫੀਚਰ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਆਈਡੀ ਕ੍ਰਿਏਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੀਚਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ Signal ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਪਸ਼ਨ 'Register without number' ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ 350 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਰਾਹੀਂ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। Signal ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਪੈਮ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਵਰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੁਆਚ ਗਈ, ਤਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੈਕਅੱਪ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

SIGNAL WITHOUT PHONE NUMBER
SIGNAL WITHOUT PHONE NUMBER (SIGNAL)

ਪੁਰਾਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਕੀ ਖਾਸ?

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ Signal ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਵਧੀਆਂ ਫੀਚਰ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਛਿਪਾਉਣ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫੀਚਰ। ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ Signal ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। Signal ਦੇ ਕਈ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਬਿਨਾਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੀਚਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਅਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ Signal ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਅਕਾਊਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਦੇ Signal ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ?

  1. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Signal ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।
  2. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ 'Register without number' 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
  3. Signal ਲੌਗਇਨ ਸਕ੍ਰੀਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ। ਉੱਥੇ 350 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਨ ਟਾਈਮ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿਖੇਗਾ।
  4. ਇਹ ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। UPI PhonePay ਜਾਂ Paytm ਤੋਂ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  5. ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਊਂਟ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀ ਦਿਖੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੇਵ ਕਰ ਲਓ।
  6. ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਣਗੇ।
  7. ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਨਾਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ Signal ਅਕਾਊਂਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਫੀਚਰ ਅਜੇ ਬੀਟਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। Signal ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਕਾਊਂਟ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ। Signal ਨੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਐਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਪੈਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ Signal ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਫੀਚਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 350 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

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SIGNAL NUMBERLESS REGISTRATION
HOW TO CREATE SIGNAL WITHOUT NUMBER
SIGNAL WITHOUT PHONE NUMBER

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