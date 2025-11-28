ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ Gen Z ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਖਾਸ ਮੈਸੇਜ, ਕਿਹਾ,"ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ...
ਆਈਐਸਐਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।
Published : November 28, 2025 at 1:28 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰਾ ਹੁਣ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕਾਈਰੂਟ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਕਾਈਰੂਟ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਨੇ ਅੱਜ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿੱਜੀ ਪੁਲਾੜ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ "ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਕੈਂਪਸ" ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ 50 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 2027 ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ 30 ਰਾਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਪਾਰਕ ਰਾਕੇਟ ਵਿਕਰਮ-1 ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਪੁਲਾੜ ਉਦਯੋਗ ਹੁਣ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ Gen Z ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ।
Speaking at the inauguration of Skyroot’s Infinity Campus. It is a significant leap forward for India’s space sector and its future. @SkyrootA https://t.co/EcLEWEcdIx— Narendra Modi (@narendramodi) November 27, 2025
ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ
ਸਵਾਲ: ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਪਾਇਲਟ ਤੋਂ ISS ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਜਵਾਬ: ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਪਾਇਲਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਐਸਐਸ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਆ। ਹਰ ਪਾਇਲਟ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੱਸ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਰੂਸ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਔਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਨ ਪਰ ਟੀਚਾ ਇੱਕੋ ਸੀ: ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਸਟ ਸੀ।
ਸਵਾਲ: ISS 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀ?
ਜਵਾਬ: ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਉਸਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਨ। ਸਰੀਰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਖਮ ਗੁਰੂਤਾਕਰਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸਨੂੰ ਸਿਰ ਭਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਆਮ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ Gen Z ਲਈ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦਾ ਮੈਸੇਜ
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ Gen Z ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੇ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਰਹੋ, ਉਤਸੁਕ ਰਹੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੋ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।"
ਸਕਾਈਰੂਟ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿੱਜੀ ਪੁਲਾੜ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ 'ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਕੈਂਪਸ' ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਕੈਂਪਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਝਲਕੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
|ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
|ਵੇਰਵੇ
|ਲੋਕੇਸ਼ਨ
|ਰਵੀਰਿਆਲ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ
|ਲਾਂਚ
|ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਉਦਘਾਟਨ
|ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ
|ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ
|ਖਾਸੀਅਤ
|ਮਲਟੀਪਲ ਲਾਂਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ
|ਸਮਰੱਥਾ
|ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਔਰਬਿਟਲ ਰਾਕੇਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
