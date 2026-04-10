Exclusive Interview: ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ISS ਅਤੇ ਗਗਨਯਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ

ਗਰੁੱਪ ਕੈਪਟਨ ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਸਪੇਸਫਲਾਈਟ ਅਤੇ ਡੀਪ ਸਪੇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕੰਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਆਟੋਨੌਮੀ ਅਤੇ ਏਆਈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੈਕਟਰ ਦੱਸਿਆ।

Published : April 10, 2026 at 4:47 PM IST

ਬੰਗਲੁਰੂ: ਗਰੁੱਪ ਕੈਪਟਨ ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਔਨਬੋਰਡ ਆਟੋਨੌਮੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਡੀਪ ਸਪੇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ਼ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਅਨੁਭਾ ਜੈਨ: ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਗਗਨਯਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰੂ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਊਮਨ ਸਪੇਸਫਲਾਈਟ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰੂ ਸੇਫ਼ਟੀ, ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਸੰਗਤੀ ਜਵਾਬ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ?

ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ: ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਿਊਮਨ ਸਪੇਸ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਔਨਬੋਰਡ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ-ਪਾਸੜ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਸਪੇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਨਬੋਰਡ ਕਰੂ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ-ਪਾਸੜ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਪੇਸ ਦਾ ਮਹੌਲ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਾਲੂ ਹੋਣਗੇ, ਮਿਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਨਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲ ਭਰ 24/7 ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਪੇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ISS 'ਤੇ ਆਪਣੇ 18 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ, ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਰੁਝਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਊਡ ਟੀਮਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਰੇਲਲ ਟੀਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ- ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਲਮੇਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅਨੁਭਾ ਜੈਨ: ਨਾਸਾ ਦਾ Artemis ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ Artemis II ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ Artemis III ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਫ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।

ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ: ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ, ਚਾਹੇ US, ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਗਾਉਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਅ ਅਰਥ ਔਰਬਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਡੀਪ ਸਪੇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲੈਕਆਊਟ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਔਨਬੋਰਡ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪੜਾਅ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਕਈ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਚੰਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਣਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਨਬੋਰਡ ਆਟੋਨੌਮੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਅਨੁਭਾ ਜੈਨ: ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ?

ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ: ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਫਲਿੱਪ-ਵਰਗੀਆਂ ਆਸਾਨ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗੇ। ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੁਆਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੌਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਿਆਜ਼ ਵਰਗੀ ਤਾਜ਼ੀ ਸਪਲਾਈ ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਕਿਉਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਤੈਰ ਕੇ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰ ਸੀ।

ਅਨੁਭਾ ਜੈਨ: ਗਗਨਯਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਿਊਮਨ ਸਪੇਸਫਲਾਈਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ: ਹਿਊਮਨ ਸਪੇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ISRO ਇਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਟੈਸਟ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਉਕਿ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸਖ਼ਤ ਮੈਡੀਕਲ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਫਿੱਟਨੈੱਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਰਜੀਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਭੇਜੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਿਲਾ ਦਾ ਸਪੇਸਫਲਾਈਟ ਅਨੁਭਵ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਭਵ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਅਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਕਿ ਸਿਸਟਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲਾ ਅਨੁਭਵ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ 6-8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਅਨੁਭਾ ਜੈਨ: ਆਟੋਮੇਸ਼ਮ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਮਿਸ਼ਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਕਾਰ ਦੇਣਗੇ?

ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ: ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਤੁੰਲਨ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਕਰਕੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੂਪਰਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ISS 'ਤੇ ਏਆਈ ਨੂੰ ਕਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਟੇਸ਼ਨ 1998 ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਏਆਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਰਕਲੋਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਏਆਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਪੇਸ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

