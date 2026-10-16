Google Play Store ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ 'Shop Device' ਆਪਸ਼ਨ, ਇੱਥੋ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕੋਗੇ Pixel ਅਤੇ Samsung ਡਿਵਾਈਸ!

Google Play Store ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ 'Shop Device' ਆਪਸ਼ਨ, ਇੱਥੋ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕੋਗੇ Pixel ਅਤੇ Samsung ਡਿਵਾਈਸ!
ਗੂਗਲ ਨੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ 'Shop Device' ਨਾਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।
Published : October 16, 2026 at 9:33 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ 'Shop Device' ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰਸ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ 'Shop Device' ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਦੇ ਪਿਕਸਲ ਅਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਗਲੈਕਸੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਸਵਿੱਚਰ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਵਾਂ 'Shop Device' ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਦੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਸਿੱਧੇ ਗੂਗਲ ਸਟੋਰ ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਹੀ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
News Alert! 🚨 Google Play Store gets a ‘Shop Devices’ option in India! • Discover Pixel phones, watches and earbuds directly through the Play Store. • Users are redirected to Google Store to complete purchases. Finally, buying Google devices in India has become much simpler!— Ahsan Kharbai (@AHSANKHARBAI) October 15, 2026
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਸ ਉਪਲੱਬਧ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 'Shop Device' ਆਪਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ Pixel 10a, Pixel 11 Pro Fold, Pixel 11 Pro, Pixel Watch 5 ਅਤੇ Pixel Buds Pro 2 ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਦੇ 'Shop Device' ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ Pixel 11 ਨੂੰ 89,999 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, Pixel 10a ਨੂੰ 55,999 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ Pixel 11 Pro Fold ਨੂੰ 1,86,999 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ Samsung Galaxy S26 Ultra ਅਤੇ Samsung Galaxy S26 ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਗੂਗਲ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਉਪਲੱਬਧ ਮਾਡਲ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਡਿਵਾਈਸ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੂਗਲ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਪੇਜ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਪੇਜ ਵਿੱਚ 'Shop Device' ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਯੋਗ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਕਸਲ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਦੇ 'Shop Device' ਵਾਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਲਈ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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