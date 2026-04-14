Rockstar Games 'ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕ! ਮਿਲ ਰਹੀ ਧਮਕੀ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਸ਼ਾਈਨੀਹੰਟਰਸ ਨੇ Rockstar Games ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : April 14, 2026 at 9:39 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Rockstar Games ਨੇ GTA 6 ਦੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਡਾਟਾ ਬ੍ਰਿਚਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਜਗਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਿੱਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਵਰਜ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ 19 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਈਨੀਹੰਟਰਸ ਨਾਮ ਦੇ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅੱਜ 2 ਹਜ਼ਾਰ 26 ਤੱਕ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਪੰਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੋਟਾਕੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ Rockstar ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬ੍ਰਿਚਸ ਤੋਂ ਸੀਮਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਮੱਗਰੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਕਸੇਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਗੰਠਨ ਜਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਹੈਕਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈਕਰਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ anodot.com ਰਾਹੀਂ ਸਨੋਫਲੇਕ ਇੰਸਟੈਂਸ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ਾਈਨੀਹੰਟਰਸ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੂਗਲ ਗੁਚੀ ਬਾਲੇਂਸੀਆਗਾ ਅਤੇ ਕਈ ਫੈਸ਼ਨ ਹਾਊਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਚੇਨ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲਰ ਵੀ ਇਸਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਬ੍ਰਿਚਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡਾਟਾ ਵਰਗੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਰਕੇਟਿੰਗ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਸੋਨੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫ਼ਟ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦ ਵਰਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।
Rockstar ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਸਾਈਬਰ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਲੈਪਸਸ ਡਾਲਰ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਸਲੈਕ ਚੈਟ ਬ੍ਰਿਚ GTA VI ਦੇ 90 ਪਲੱਸ ਵੀਡੀਓ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਐਡਿਨਬਰਗ ਵਿੱਚ ਰੌਕਸਟਾਰ ਨੌਰਥ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਗੇਮ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਸਬਕ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ, ਤਾਂ GTA 6 ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਮੇਜ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Rockstar ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
