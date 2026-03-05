ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ
ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।
Published : March 5, 2026 at 10:26 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਕਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ Realme, Motorola, Nothing, Oppo ਅਤੇ iQoo ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੇ ਲਾਂਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
Deadline?— realme narzo India (@realmenarzoIN) March 3, 2026
Game time?
Why choose?
With MediaTek Dimensity 7400 and HyperVision + AI Chip, Nero effortlessly handles both on #realmeNARZOPower.
Launching on 5th March, 12 PM.
Know more: https://t.co/ndn4EjNP81https://t.co/9PVAbnJzpT#10001mAhBattery pic.twitter.com/ic1SUl19rb
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ Nothing Phone 4a ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Motorola Edge 70 Fusion ਵੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ Motorola ਨੇ MWC 2026 ਵਿੱਚ Motorola Fold ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, Realme Narzo Power 5G ਸਮੇਤ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਕਈ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
It's pink now.— Nothing India (@nothingindia) February 25, 2026
Phone (4a). 5 March, 4 PM. pic.twitter.com/jTayIydGlS
ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ
Realme Narzo Power 5G: Realme Narzo Power 5G ਨੂੰ ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 10,001mAh ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੋਨ 38 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਟੈਂਡਬਾਏ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 4nm ਮੀਡੀਆਟੇਕ Dimensity 7400 Ultra ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। Realme Narzo Power 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ 144Hz ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ, 6500nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਫੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗੀ।
Tinted glass.— Nothing India (@nothingindia) March 2, 2026
Phone (4a). 5 March, 4 PM. pic.twitter.com/gaxWzcjAqI
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, Realme Narzo ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਏਆਈ ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਲਾਈਟ ਮੀ, ਏਆਈ ਸਟਾਈਲਮੀ, ਏਆਈ ਸਮਾਰਟ ਰੇਡੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਸੋਨੀ IMX882 ਟ੍ਰਿਪਲ ਰਿਅਰ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Nothing Phone (4a): Nothing Phone (4a) ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੀ ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। Nothing Phone (4a) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ Glyph LED ਲਾਈਟਿੰਗ ਫੀਚਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। Nothing Phone (4a) ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 7s Gen 4 ਚਿਪਸੈੱਟ, 6.78 ਇੰਚ ਦੀ 1.5K AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ 50MP ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Capture night shots faster with motorola edge 70 fusion. World’s first 50MP Sony LYTIA 710 camera with motoAI. Auto Night Vision adapts to light for great low-light shots, back-to-back.— Motorola India (@motorolaindia) March 2, 2026
Launching 6 March on Flipkart & https://t.co/azcEfy2uaW.#MotorolaEdge70Fusion pic.twitter.com/8Vnh6Ezekm
Nothing Phone (4a) Pro: Nothing Phone (4a) Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੀ ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਈ Snapdragon 7 Gen 4 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। Nothing Phone (4a) Pro ਵਿੱਚ 6.83 ਇੰਚ ਦੀ 1.5K AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 144Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ 50MP ਦਾ ਸੋਨੀ ਸੈਂਸਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Motorola Edge 70 Fusion: Motorola Edge 70 Fusion ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 7,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 68ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕਵਾਡ-ਕਰਵ AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1.5K Resolution ਅਤੇ 144Hz ਦੀ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ 50MP ਦਾ ਸੋਨੀ LYT710 ਦੋਹਰਾ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ 32MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Realme C83 5G: Realme C83 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 7,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਹੈਲਥ ਅਗਲੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ MIL-STD-810H ਮਿਲਟਰੀ-ਗ੍ਰੇਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ IP64 ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Every long workday needs a dependable partner.— realme (@realmeIndia) March 3, 2026
Through constant calls and changing plans, the 7000mAh #realmeC83 stays by your side, a steady companion that doesn’t ask for a break.
Launching on 7th March, 12PM.
Know more:https://t.co/qo97P5Fexxhttps://t.co/VtCQhyKROj pic.twitter.com/e1f6f05EyM
Oppo K14 5G: Oppo K14 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 7,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਿਸਪਲੇ ਲਈ Oppo K14 5G ਵਿੱਚ 6.67 ਇੰਚ ਦੀ FHD+AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। Oppo K14 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 6 ਜੇਨ 4 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Speed takes the lead.— iQOO India (@IqooInd) March 2, 2026
iQOO Z11x stands tall as the Segment’s Fastest Smartphone*, built for precision, pace, and performance that never hesitates.
No pauses. No compromises. Only forward motion.
Launching 12 March.
*On the basis of antutu score of 1M+, amongst the smartphones… pic.twitter.com/29xKgrWhvh
iQOO Z11x 5G: iQOO Z11x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆਟੇਕ Dimensity 7400 Turbo ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੋਨ ਨੇ ਚਿਪਸੈੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਯਾਨੀ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ AnTuTu ਸਕੋਰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
