Samsung Galaxy Glasses ਦੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਈ ਫੀਚਰਸ, ਮੈਨੇਜਰ ਐਪ ਹੋਈ ਲੀਕ
ਸੈਮੀਗੁਰੂ ਦੀ ਲੀਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੈਮਸੰਗ ਗਲੈਕਸੀ ਮੈਨੇਜਰ ਐਪ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਤੇ ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Published : July 3, 2026 at 4:08 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੈਮਸੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗਲੈਕਸੀ ਪਹਿਨਣਯੋਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਐਂਡਰਾਇਡ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਪਲਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਵਾਰਬੀ ਪਾਰਕਰ ਅਤੇ ਜੈਂਟਲ ਮੌਨਸਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦੋ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਟਿਪਸਟਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸੈਮੀਗੁਰੂ ਨੇ ਗਲੈਕਸੀ ਗਲਾਸ ਮੈਨੇਜਰ ਐਪ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਰਟ ਲੀਕ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਾਸਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਪ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਝਲਕ ਵੀ ਦਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਐਪ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸਾਂ ਲਈ ਸਾਥੀ ਐਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਸੈਮਸੰਗ ਗਲੈਕਸੀ ਗਲਾਸਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਲੀਕ
- ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਪ ਪੇਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੇਗਾ।
- ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਗਲਾਸਾਂ ਦੇ ਨੋਜ਼ ਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਫਿਲਮ ਹਟਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਫਿਰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਪਾਵਰ ਸਵਿੱਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਹੋਰ ਸਲਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਲਾਈਟ ਬਲਿੰਕ ਕਰਦੇ ਹੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਾਲ ਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਗਲਾਸਾਂ ਦੀ ਐਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਅਰਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਸੇ ਐਪ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੀਚਰਸ ਔਨ-ਔਫ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਲੀਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ, ਏਆਈ ਸਹਾਇਕ ਸੈਟਿੰਗਾਂ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੀਡ-ਅਲਾਈਡ ਅਤੇ ਫਾਇੰਡ ਮਾਈ ਗਲਾਸ ਵਰਗੇ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ One UI XR 'ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ, ਜੋ ਐਂਡਰਾਇਡ XR ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਲਾਂਚ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ?
ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸਾਂ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਗਲੈਕਸੀ ਅਨਪੈਕਡ ਇਵੈਂਟ ਹੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਇਵੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ Galaxy Z Fold 8 ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ Galaxy Watch 9 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਲੈਕਸੀ ਗਲਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਮਸੰਗ ਗਲੈਕਸੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਲਾਂਚ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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