Samsung Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸਾਂ, ਜਾਣੋ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਫੀਚਰਸ
Samsung ਨੇ ਆਪਣੇ Galaxy Unpacked 2026 ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
Published : February 26, 2026 at 1:49 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ Galaxy Unpacked 2026 ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ Galaxy S26, Galaxy S26 Plus ਅਤੇ Galaxy S26 Ultra ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ Galaxy Buds 4 ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ Galaxy S26 Ultra ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 12GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,39,999 ਰੁਪਏ, 12GB ਰੈਮ+512GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,59,999 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 16GB ਰੈਮ+1TB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,89,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Galaxy S26 ਦੇ 12GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 87,999 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 512GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,07,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ Galaxy S26 Plus ਦੇ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,19,999 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 512GB ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,39,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ Cobalt Violet, White, Black ਅਤੇ Sky Blue ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੈਮਸੰਗ ਗਲੈਕਸੀ ਐਸ 26 ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿੰਕ ਗੋਲਡ ਅਤੇ ਸਿਲਵਰ ਸ਼ੈਡੋ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ Samsung.Com ਰਾਹੀ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ?
Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਵਕਰਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਲਾਈਨਅੱਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। Galaxy S26 Ultra ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਮਾਡਲ ਤੋਂ 0.3mm ਪਤਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਭਾਰ 214 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ Galaxy S26 Ultra ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਡਿਸਪਲੇ ਫੀਚਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਲੱਗ ਸਕ੍ਰੀਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਡ ਐਂਗਲ ਵਿਊ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਿਸਪਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦਿਖ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਆਲੇ-ਗੁਆਲੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਔਨ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਯੂਜ਼ਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਡਿਸਪਲੇ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਬਟਨ ਤੋਂ ਡਬਲ ਪ੍ਰੈੱਸ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਟੈਟ ਲੁੱਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।- Samsung
Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ Galaxy AI ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸੰਦਰਭ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ Now Nudge ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਐਪ ਸਵਿੱਚ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਲੈਕਸੀ ਏਆਈ ਕੈਲੰਡਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ Nudge ਪਾਪ ਅੱਪ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ।
Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ Bixby, Gemini ਅਤੇ Perplexity ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਏਆਈ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਖਾਸ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੰਮਾਂਡ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੀਂ ਨਾਮ ਜਾਣੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ 'ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਥੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ' ਕਹਿਣ 'ਤੇ Bixby ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਲਈ ਸ਼ੀਲਡ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ।
Galaxy S26 Ultra ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.9 ਇੰਚ ਦੀ QHD+AMOLED 2X ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8 Elite Gen 5 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 200MP+50MP+50MP+10MP ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 12MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 5,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 60ਵਾਟ ਦੀ ਸੂਪਰ ਫਾਸਟ ਵਾਇਰਲੈਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Galaxy S26 Plus ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.7 ਇੰਚ ਦੀ QHD+AMOLED 2X ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ Exynos 2600 ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP+10MP+12MP ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਲਈ 12MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 4,900mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 45ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਵਾਇਰਲੈਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Galaxy S26 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.3 ਇੰਚ ਦੀ FHD+AMOLED 2X ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ Exynos 2600 ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP+10MP+12MP ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਲਈ 12MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 4,300mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫਾਸਟ ਵਾਇਰਲੈਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Samsung Galaxy Buds 4 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ
Samsung Galaxy Buds 4 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ Samsung Galaxy Buds 4 ਅਤੇ Samsung Galaxy Buds Pro ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Samsung Galaxy Buds 4 ਦੀ ਕੀਮਤ 16,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ Samsung Galaxy Buds 4 Pro ਦੀ ਕੀਮਤ 22,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋ ਬੱਡ 11 ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। Samsung Galaxy Buds 4 ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ Samsung Galaxy Buds 4 Pro ਨੂੰ ਪਿੰਕ ਗੋਲਡ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
