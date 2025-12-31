15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਮਾਰਟਫੋਨ? ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਏ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ
ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਆਓ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
Published : December 31, 2025 at 10:14 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਾਲ 2025 ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਕੁਝ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 5 ਬਜਟ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 15,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 15,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਚ ਲਾਂਚ ਹੋਏ ਸਮਾਰਟਫੋਨ
iQOO Z10x 5G: ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ iQOO Z10x 5G ਹੈ। iQOO ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 120Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ 6.72-ਇੰਚ ਦੀ IPS LCD ਡਿਸਪਲੇ, MediaTek Dimensity 7300 ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, 8GB ਤੱਕ RAM ਅਤੇ 256GB ਸਟੋਰੇਜ, 50MP ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ 6,500mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਟਰੀ 44W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ IP64 ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਰੋਧਕ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੋਨ ਕੁਝ AI-ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ 14,999 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Redmi 14C 5G: ਚੀਨੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀ Xiaomi ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ Xiaomi ਫੋਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ Redmi 14C 5G ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 120Hz ਤੱਕ ਦੀ ਵੱਡੀ 6.88-ਇੰਚ ਦੀ HD+ ਡਿਸਪਲੇ, Snapdragon 4 Gen 2 ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, 6GB ਤੱਕ RAM + 128GB ਸਟੋਰੇਜ, 50MP ਡਿਊਲ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 18W ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ 5160mAh ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 9,499 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Realme Narzo 90x 5G: Realme ਦੀ Narzo ਸੀਰੀਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ Realme Narzo 90x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 1200 nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ 6.8-ਇੰਚ ਦੀ HD+ IPS LCD ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 144Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਟੈੱਕ ਡਾਇਮੈਂਸਿਟੀ 6300 6nm 5G ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, 8GB ਤੱਕ RAM + 128GB ਸਟੋਰੇਜ, 50MP AI ਮੁੱਖ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 60W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ 7000mAh ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 400% ਅਲਟਰਾ-ਵਾਲਿਊਮ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ 13,999 ਹੈ ਪਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ 12,999 ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
POCO M7 Plus 5G: ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਫੋਨ POCO M7 Plus 5G ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 144Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ 6.9-ਇੰਚ FHD+ LCD ਡਿਸਪਲੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, 8GB ਤੱਕ RAM + 128GB ਸਟੋਰੇਜ, 50MP ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ + 2MP ਡਿਊਲ ਕੈਮਰਾ, 8MP ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 33W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ + 18W ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 7000mAh ਸਿਲੀਕਾਨ-ਕਾਰਬਨ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ੋਨ ਐਂਡਰਾਇਡ 15 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ HyperOS 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ IP64 ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵੀਗਨ ਚਮੜੇ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੋਨ ਦੀਆ ਕੀਮਤਾਂ 12,999 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੋਟੋ G57 ਪਾਵਰ 5G: ਸਾਡੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮੋਟੋਰੋਲਾ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 120Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ, 1050 nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਅਤੇ ਗੋਰਿਲਾ ਗਲਾਸ 7i ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ 6.72-ਇੰਚ FHD+ LCD ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, 8GB RAM + 128GB ਸਟੋਰੇਜ, 50MP Sony LYT-600 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੈਮਰਾ+ 8MP ਅਲਟਰਾਵਾਈਡ, 8MP ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 33W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ 7000mAh ਦੀ ਸਿਲੀਕਾਨ-ਕਾਰਬਨ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ IP64 ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ-ਰੋਧਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, MIL-STD-810H-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਟਿਕਾਊਤਾ, ਇੱਕ ਵੀਗਨ ਲੈਦਰ ਫਿਨਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਂਡਰਾਇਡ 16-ਅਧਾਰਿਤ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 14,999 ਰੁਪਏ ਹੈ।
